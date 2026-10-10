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রাজধানীর মিরপুরে ছাত্রলীগ নেতা মিঠুসহ গ্রেপ্তার ৩

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর মিরপুরে ছাত্রলীগ নেতা মিঠুসহ গ্রেপ্তার ৩
মিরপুরে গোপন বৈঠকের সময় গ্রেপ্তার নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের রূপনগর থানা শাখার সভাপতি মারুফ হোসেন মিঠুসহ তিনজন। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মিরপুরে গোপন বৈঠক করার সময় নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের রূপনগর থানা শাখার সভাপতি মারুফ হোসেন মিঠুসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)

ডিএমপি জানায়, শুক্রবার (৯ অক্টোবর) মিরপুর মডেল থানার আওতাধীন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার মিঠুসহ অন্য দুজন হলেন মো. আবু ইউসুফ (২৮) ও ছগির মাহমুদ (৩৩)।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরে গ্রেপ্তার তিনজনকে আদালতে পাঠানো হয়।

বিষয়:

মিরপুরঢাকা জেলারাজধানীডিএমপিঢাকা বিভাগছাত্রলীগ
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