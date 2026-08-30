Ajker Patrika
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রাজধানীর বাসাবোতে ঝুটের গোডাউনে আগুন, ২ ইউনিটের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর বাসাবোতে ঝুটের গোডাউনে আগুন, ২ ইউনিটের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে
বেলা ১১টা ৫৮ মিনিটে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। ছবি: ফায়ার সার্ভিস

রাজধানীর বাসাবো এলাকায় একটি টিনশেড ঝুটের গোডাউনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

আজ রোববার (৩০ আগস্ট) বেলা ১১টা ৫৮ মিনিটে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। খবর পেয়ে দুপুর ১২টা ৪ মিনিটে ঘটনাস্থলে পৌঁছে খিলগাঁও ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে।

ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের ২৪ মিনিটের চেষ্টায় দুপুর ১২টা ২৮ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবরও পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীআগুনঢাকা বিভাগবাসাবো
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