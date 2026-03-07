দাম্পত্য কলহের জেরে আত্মহত্যার চেষ্টা, ঢামেকে গৃহবধূর মৃত্যু

রাজধানীর চকবাজারের হরনাথ সেন রোডে রিপা (২২) নামে এক গৃহবধূর আত্মহত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ শনিবার (৭ মার্চ) বেলা সাড়ে ১২টার দিকে বাসায় গলায় ফাঁসি দেন ওই গৃহবধূ। উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক দুপুর পৌনে ২টার দিকে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত রিপা গোপালগঞ্জ জেলার মোকসেদপুর উপজেলার কমলাপুর গ্রামের সৈয়দ আলী মাতব্বরের মেয়ে। বর্তমানে চকবাজারের হরনাথ সেন রোডে একটি বাসায় স্বামী আরিফ শেখকে নিয়ে থাকতেন। আরিফ একটি গার্মেন্টসে চাকরি করেন।
হাসপাতালে রিপার স্বামী আরিফ শেখ দাবি করেন, ‘একটা ছেলের সঙ্গে রিপার সম্পর্ক ছিল। এ বিষয় নিয়ে মাঝেমধ্যেই ঝগড়া লাগত। আজ সকালেও ঝগড়া হয়। এ সময় রিপাকে চড়থাপ্পড় মেরে কাজে চলে যাই।’
তিনি আরও জানান, দুপুরে প্রতিবেশীরা ফোন দিয়ে জানায়, রিপা আত্মহত্যা করেছে। দ্রুত বাসায় এসে প্রতিবেশীর সহায়তায় দরজা ভেঙে রিপাকে ফ্যানের গলায় ওড়না দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। হাসপাতালে নিয়ে আসলে মৃত্যু হয় তাঁর।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি চকবাজার থানা-পুলিশকে অবহিত করা হয়েছে।
