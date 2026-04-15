লাইসেন্সের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে হকার বসার সুযোগ রাখা হবে: ডিএসসিসি প্রশাসক

রাজধানীর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনের দীর্ঘদিন ধরে দখলে থাকা, ময়লা-আবর্জনা ও দুর্গন্ধে ভরা ফুটপাতের চিত্র বদলে দিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)। সারি সারি ফুলের টব, সৌন্দর্যবর্ধক গাছ ও দেয়ালজুড়ে গ্রাফিতিতে ফুটপাতটি এখন নতুন রূপ পেয়েছে। আজ বুধবার (১৫ এপ্রিল) দুপুরে ডিএসসিসির প্রশাসক মুক্তিযোদ্ধা মো. আব্দুস সালাম এই সৌন্দর্যবর্ধন কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।
উদ্বোধনী বক্তব্যে ডিএসসিসি প্রশাসক বলেন, রাজধানীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য রাখতে সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। বিশেষ করে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগী ও স্বজনদের জন্য মানসিক স্বস্তিদায়ক পরিবেশ তৈরি করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ কাজে সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।
হকার ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে প্রশাসক জানান, জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করে এমন অবৈধ দখলদারি সহ্য করা হবে না। তবে হকারদের পুনর্বাসনের দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সিটি করপোরেশনের লাইসেন্সের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে হকার বসার সুযোগ রাখা হবে। পাশাপাশি ‘হলিডে মার্কেট’ ও ‘নৈশকালীন মার্কেট’ চালুর পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি।
প্রশাসক জানিয়েছেন, এটি একটি পাইলট প্রকল্প হিসেবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোকাররম ভবন থেকে চানখাঁরপুল পর্যন্ত প্রায় ১৩৫০ ফুট এলাকায় গ্রাফিতি আঁকা হয়েছে। এ ছাড়া বসানো হয়েছে ৫৫০টি ফুলের টব ও ৬৫০টি সৌন্দর্যবর্ধক গাছ। রোগীর স্বজনদের জন্য রাখা হয়েছে ৫০টি বসার আসন এবং নির্মাণাধীন রয়েছে দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা।
ডিএসসিসির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, এই প্রকল্প সফল হলে পর্যায়ক্রমে নগরীর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ফুটপাতেও একই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।
অনুষ্ঠানে ডিএসসিসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
নীলফামারীতে ডাম্প ট্রাকের ধাক্কায় দুই ভাই নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে সদর উপজেলার কুন্দপুকুর ইউনিয়নের পশ্চিম কুচিয়ার মোড় এলাকায় নীলফামারী-সৈয়দপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে এক পথচারী আহত হয়।১৫ মিনিট আগে
জামালপুর জেলা কারাগারে অসুস্থ হয়ে আওয়ামী লীগ নেতা এস এম জিয়াউল হক জিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। গতকাল মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) রাত ৯টার দিকে তিনি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম বন্দরে সিঙ্গাপুর থেকে একটি জাহাজে জেট ফুয়েল (বিমানের জ্বালানি) এবং মালয়েশিয়া থেকে দুটি জাহাজে করে ডিজেল এসেছে। আজ বুধবার (১৫ এপ্রিল) এসব জাহাজ থেকে জ্বালানি খালাস কার্যক্রম চলছে।২ ঘণ্টা আগে
রাজশাহীতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ভিজিট (ফি) নিয়ন্ত্রণে কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন, বিশেষায়িত শিশু হাসপাতাল চালু এবং সরকারি হাসপাতালে লাশ পরিবহন সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য নিরসনসহ ছয় দফা দাবি জানিয়েছে রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ ও বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)।২ ঘণ্টা আগে