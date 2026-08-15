Ajker Patrika
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ঢাকা শহরকে পরিচ্ছন্ন আধুনিক নগরী গড়ে তোলার তাগিদ ডিএনসিসি প্রশাসকের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ঢাকা শহরকে পরিচ্ছন্ন আধুনিক নগরী গড়ে তোলার তাগিদ ডিএনসিসি প্রশাসকের
রাজধানী মিরপুর-২ এ বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও র‍্যালির উদ্বোধনকালে ডিএনসিসি প্রশাসক। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানী শহর ঢাকাকে পরিচ্ছন্ন ও আধুনিক নগরী গড়ে তোলার তাগিদ জানিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম খান মিল্টন। তিনি বলেন, সবার সহযোগিতা নিয়ে ঢাকা শহরকে একটি পরিচ্ছন্ন আধুনিক নগরী গড়ে তুলব।

আজ শনিবার (১৫ আগস্ট) রাজধানী মিরপুর-২ এ বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও র‍্যালির উদ্বোধনকালে ডিএনসিসি প্রশাসক এ কথা বলেন।

প্রশাসক আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ইতিমধ্যেই ঢাকাকে ক্লিন ও গ্রিন রাখার জন্য ঘোষণা দিয়েছেন এবং ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্য অনুশাসন জারি করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন জারির পর ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন কাজ শুরু করেছে এবং ঢাকা শহরকে ডেঙ্গু মুক্ত এবং মশা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য স্কুল কলেজের মধ্য দিয়ে প্রতি সপ্তাহে এ কার্যক্রম চলমান আছে এবং অব্যাহত আছে। এর জন্য প্রতিটি পাড়া মহল্লা, প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানানো হয়েছে বলে উল্লেখ করেন ডিএনসিসি প্রশাসক।

প্রশাসক আরও বলেন, ‘ঢাকা শহর আপনার আমার সবার। এই শহরকে পরিষ্কার রাখতে সবাইকে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। চলার পথে আপনার হাতে থাকা টিস্যু, হাতে থাকা ছোট পানির কনটেইনার থাকে, একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলবেন। আপনার নিজেই দেখবেন চলার পথে রাস্তার আশপাশে টিস্যু থাকবে না, বিচ্ছিন্নভাবে কোনো আবর্জনা আপনারাও দেখতে পাবেন না, আমরা চাই একটা সুন্দর নগর উপহার দিতে।’

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন নারী সংসদ সদস্য সানজিদা ইসলাম তুলি, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, প্রধান বর্জ্য কর্মকর্তা কমডোর মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর, প্রধান প্রকৌশলী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ রাকিবুল হাসান ও প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইমরুল কায়েস চৌধুরী প্রমুখ।

বিষয়:

ঢাকা জেলাঢাকা সিটি করপোরেশনডিএনসিসি
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