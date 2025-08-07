Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

ডেমরা থেকে সাড়ে ৪৬ কেজি গাঁজাসহ নারী গ্রেপ্তার

শ্যামপুর-কদমতলী (ঢাকা) প্রতিনিধি 
উদ্ধার হওয়া সাড়ে ৪৬ কেজি গাঁজা ও ২ লাখ টাকা। ছবি: আজকের পত্রিকা
উদ্ধার হওয়া সাড়ে ৪৬ কেজি গাঁজা ও ২ লাখ টাকা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর ডেমরা এলাকা থেকে সাড়ে ৪৬ কেজি গাঁজাসহ এক নারীকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-১০। জব্দ হওয়া গাঁজার বাজারমূল্য আনুমানিক ১৪ লাখ টাকা। গ্রেপ্তার হওয়া ওই নারীর নাম শিল্পী আক্তার (৩৮)।

গতকাল বুধবার রাত ৯টার দিকে র‍্যাব-১০ এর একটি বিশেষ আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডেমরার বামৈল এলাকার একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে শিল্পী আক্তারকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় মাদক ক্রয়-বিক্রয়ের নগদ ২ লাখ টাকাও জব্দ করা হয়।

র‍্যাব জানায়, গ্রেপ্তার শিল্পী আক্তারের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর থানার সাবিয়া রামপুর এলাকায়। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে গাঁজাসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য সংগ্রহ করে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করে আসছিলেন।

র‍্যাব আরও জানায়, গ্রেপ্তার শিল্পী আক্তারের বিরুদ্ধে এর আগে একটি মাদক মামলা রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে নতুন করে একটি মাদক মামলা দায়ের করে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারমাদক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘বাবার অসুস্থতায় পরামর্শ নিতে’ চিকিৎসকের বাসায় নারী, দুজনকে পুলিশে দিল স্থানীয়রা

১৪৬ যাত্রী নিয়ে ব্যাংককের পথে এক ঘণ্টা উড়ে মিয়ানমার থেকে ফিরে এল বিমানের সেই ফ্লাইট

রাশিয়ার তেল চীনও কেনে, তবে ট্রাম্পের শুল্ক শুধু ভারতের ওপর কেন

খানসামায় দলীয় নেতার মৃত্যুতে বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ তুঙ্গে

ভারতের ওপর শুল্ক আরও ২৫ শতাংশ বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করলেন ট্রাম্প

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

সম্পর্কিত

রাজধানীর কাঁটাবনে পিকআপ-ট্রাক সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ২

রাজধানীর কাঁটাবনে পিকআপ-ট্রাক সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ২

ডেমরা থেকে সাড়ে ৪৬ কেজি গাঁজাসহ নারী গ্রেপ্তার

ডেমরা থেকে সাড়ে ৪৬ কেজি গাঁজাসহ নারী গ্রেপ্তার

শরীয়তপুরে মহিলা মাদ্রাসায় হামলা-ভাঙচুরের অভিযোগ

শরীয়তপুরে মহিলা মাদ্রাসায় হামলা-ভাঙচুরের অভিযোগ

নৌকায় বিস্ফোরণ, ৬ জন অগ্নিদগ্ধ

নৌকায় বিস্ফোরণ, ৬ জন অগ্নিদগ্ধ