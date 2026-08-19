রাজধানীতে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় আইইউবি শিক্ষার্থী নিহত, চালক গ্রেপ্তার

রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের (আইইউবি) বিবিএ চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী অলি নূর মাহমুদ (২৩) নিহতের ঘটনায় কাভার্ড ভ্যানের চালক মো. লিমন খানকে (২৬) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। একই সঙ্গে দুর্ঘটনাকবলিত কাভার্ড ভ্যানটিও উদ্ধার করা হয়েছে।
আজ বুধবার দুপুরে কুড়িল বিশ্বরোড এলাকা থেকে লিমন খানকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মোহাম্মদপুরের সাতমসজিদ এলাকা থেকে দুর্ঘটনাকবলিত কাভার্ড ভ্যানটি উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানায়, গত রোববার (১৬ আগস্ট) সকাল ৯টা ৫২ মিনিটের দিকে অলি নূর মাহমুদ মোটরসাইকেলযোগে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলনকেন্দ্র ও সাবেক বাণিজ্য মেলা মাঠের মধ্যবর্তী সড়ক দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় একটি অটোরিকশা হঠাৎ সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে তিনি মোটরসাইকেলসহ সড়কে পড়ে যান। তখন পেছন থেকে আসা দ্রুতগতির কাভার্ড ভ্যানটি তাঁর মাথার ওপর দিয়ে বাম চাকা তুলে দেয়। এতে গুরুতর আহত হন অলি নূর।
পরে আগারগাঁও ফাঁড়ির পুলিশ সদস্যরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় তাঁকে উদ্ধার করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক অলি নূরকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ ঘটনায় নিহত অলি নূরের বাবা মসিহ উদ্দিন মাহমুদের অভিযোগের ভিত্তিতে শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করা হয়। মামলার তদন্তে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় কাভার্ড ভ্যান ও চালককে শনাক্ত করে পুলিশ।
পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
মামলার বরাত দিয়ে সিআইডি জানায়, সাইবার পুলিশ সেন্টারের (সিপিসি) নিয়মিত সাইবার মনিটরিংয়ে দেশের ভেতর ও বিদেশ থেকে পরিচালিত বিভিন্ন অনলাইন জুয়া সাইটের কার্যক্রমের তথ্য পাওয়া যায়। তদন্তে বেটিং সাইটে ব্যবহৃত বিভিন্ন এজেন্টের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) ও ব্যাংক হিসাবের তথ্য সংগ্রহ করে...৬ মিনিট আগে
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