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ঢাকা

মোহাম্মদপুরে পরিত্যক্ত ব্যাগে মিলল ১০ ককটেল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মোহাম্মদপুরে পরিত্যক্ত ব্যাগে মিলল ১০ ককটেল
ফাইল ছবি

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের ঢাকা উদ্যান এলাকায় একটি পরিত্যক্ত ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ১০টি ককটেল উদ্ধার করা হয়েছে। পরে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়নের (এসআরবি) বোমা নিষ্ক্রিয়করণ ইউনিট ককটেলগুলো নিষ্ক্রিয় করে।

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আজ সোমবার দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা উদ্যান এলাকায় আদাবর থানা নির্মাণের জন্য নির্ধারিত জায়গার পাশে একটি পরিত্যক্ত ভ্যানিটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে তাঁরা বিষয়টি এসআরবিকে জানান। খবর পেয়ে এসআরবি-২-এর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ব্যাগটি পরীক্ষা করে নীল পলিথিনে মোড়ানো ১০টি ককটেল পান।

এসআরবি জানায়, পরে বোমা নিষ্ক্রিয়করণ ইউনিট ককটেলগুলো উদ্ধার করে রায়েরবাজার বধ্যভূমি এলাকায় নিয়ে নিষ্ক্রিয় করে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এসআরবি-২-এর অধিনায়ক অতিরিক্ত ডিআইজি নয়মুল হাসান। তিনি বলেন, ককটেলগুলো কারা সেখানে রেখে গেছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। উদ্ধার হওয়া ককটেলগুলো সোমবার বিকেলে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে।

এর আগে, গত ২৮ সেপ্টেম্বর বিকেলে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের পুরাতন বাণিজ্য মেলার মাঠ থেকে ১৫টি ককটেল ও দুটি পেট্রোল বোমা উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করে এসআরবি-২। একই দিন রায়ের বাজার বুদ্ধিজীবী কবরস্থান থেকেও কয়েকটি ককটেলসদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয়।

বিষয়:

মোহাম্মদপুরককটেলঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগ
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