জাকসুতে ‘শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরাম’ নামে বাগছাসের প্যানেল ঘোষণা

জাবি প্রতিনিধি 
আজ বিকেলে ‘শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরাম’ নামে ২৩ সদস্যের প্যানেল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস) জাবি শাখা। ছবি: আজকের পত্রিকা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচন উপলক্ষে ‘শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরাম’ নামে ২৩ সদস্যের প্যানেল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস) জাবি শাখা।

আজ শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের পাদদেশে এক সংবাদ সম্মেলনে এই প্যানেল ঘোষণা করা হয়। প্যানেল ঘোষণা করেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সাভারে নিহত শহীদ নাফিসা মারওয়ার মামা হজরত আলী।

বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ-সমর্থিত এই প্যানেলে সহসভাপতি (ভিপি) পদে নির্বাচন করবেন সংগঠনটির বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক আরিফুজ্জামান উজ্জ্বল এবং সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচন করবেন সংগঠনটি সদস্যসচিব আবু তৌহিদ মোহাম্মদ সিয়াম।

এ ছাড়া প্যানেলে সহসাধারণ সম্পাদক (ছেলে) পদে সংগঠনটির যুগ্ম আহ্বায়ক জিয়া উদ্দিন আয়ান, সহসাধারণ সম্পাদক (মেয়ে) পদে মালিহা নামলাহ, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক পদে ফারহানা বিনতে জিগার ফারিনা, পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ-বিষয়ক সম্পাদক মো. সাজ্জাদ হোসেন, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে মার্জিউর রহমান চৌধুরী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে রাঈদ হোসেন, সহসাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে ফাতেমা তুজ জোহরা, সহক্রীড়া সম্পাদক (নারী) পদে সাবিকুন্নাহার পলি, সহক্রীড়া সম্পাদক (পুরুষ) রিং ইয়ং মুরং রুশদ, তথ্য-প্রযুক্তি ও গ্রন্থাগার সম্পাদক পদে নকিব আল মাহমুদ অর্ণব, সমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন-বিষয়ক সম্পাদক আহসান লাবীব, সহসমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন-বিষয়ক সম্পাদক (নারী) পদে নাদিয়া রহমান অন্বেষা, সহসমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন-বিষয়ক সম্পাদক (পুরুষ) পদে কাজী মেহরাব তূর্য, স্বাস্থ্য ও খাদ্যনিরাপত্তা-বিষয়ক সম্পাদক পদে নাসিম আল তারিক এবং পরিবহন ও যোগাযোগ সম্পাদক মো. নাহিদ হাসান (ইমন) নির্বাচন করবেন।

এ ছাড়া কার্যকরী সদস্য নারীদের জন্য নির্ধারিত তিন পদে নির্বাচন করবেন পৃষতী খান, তানজিলা তাসনীম সেতু ও আফিয়া ইবনাত সামিহা। আর কার্যকরী সদস্য ছেলেদের জন্য নির্ধারিত তিনটি পদে নির্বাচন করবেন সাদাত ইবনে ইসলাম, তাসীন আহমেদ ও মোহাম্মদ আলী চিশতি।

এই প্যানেলে আটজন নারী শিক্ষার্থী রাখা হয়েছেন। এঁদের মধ্যে সংরক্ষিত ছয়টি নারী পদে ছয়জন নারী প্রার্থী রয়েছেন এবং এর বাইরে আরও দুজন নারী শিক্ষার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। প্যানেলে একজন আদিবাসী শিক্ষার্থীকে রাখা হয়েছে। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ জাতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৮ ব্যাচের শিক্ষার্থী মাহমুদুল হাসান কিরণের সম্মানার্থে ক্রীড়া সম্পাদক পদে কোনো প্রার্থী রাখা হয়নি এই প্যানেলে। এ ছাড়া নাট্য সম্পাদক পদটিও ফাঁকা রাখা হয়েছে।

প্যানেল ঘোষণা শেষে সহসভাপতি প্রার্থী আরিফুজ্জামান বলেন, ‘আমাদের প্যানেলে অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব সচেতন শিক্ষার্থী দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করাসহ গণ-অভ্যুত্থানের স্পিরিটকে ধারণ করে গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে কাজ করেছে এবং ৫ আগস্টের পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারসহ বিভিন্ন আন্দোলনে সম্মুখসারিতে থেকে কাজ করেছে, আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছি। আমরা নারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দিয়েছি, পাশাপাশি আমাদের এই প্যানেলে আদিবাসী শিক্ষার্থীও রয়েছে।’

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
