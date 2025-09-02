Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

সিদ্ধেশ্বরী স্কুলের পাশের মসজিদে আগুন, ফায়ার সার্ভিস পৌঁছানোর আগেই নিয়ন্ত্রণে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর মৌচাক মার্কেট-সংলগ্ন সিদ্ধেশ্বরী স্কুলের পাশের মসজিদে আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আগুন লেগেছে। তবে ফায়ার সার্ভিসের ইউনিট সেখানে পৌঁছানোর আগেই আগুন নিভে যায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার রোজিনা আক্তার জানান, সিদ্ধেশ্বরী স্কুলের পাশের একটি মসজিদে সন্ধ্যা ৭টা ১২ মিনিটে আগুন লাগার খবর আসে। এরপর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট পাঠানো হয়। তবে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই আগুন নিভে যায়। ইউনিট দুটি পরে ফিরে আসে।

প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ মসজিদসংশ্লিষ্টরা জানাননি বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা।

বিষয়:

মসজিদঢাকা জেলাআগুনঢাকা বিভাগঢাকাজেলার খবরফায়ার সার্ভিস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, গুলি, এক শ্রমিক নিহত

সাংবাদিক নির্যাতনের মামলায় কুড়িগ্রামের সাবেক ডিসি সুলতানা পারভীন কারাগারে

পাকিস্তানকে সমর্থন করায় ভারত এসসিওর সদস্যপদ আটকে দেয়: আজারবাইজান

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

দেশে চালু হলো ৫-জি নেটওয়ার্ক, কী কী সুবিধা মিলবে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

সম্পর্কিত

বোরকা পরে চিকিৎসকের কক্ষে ঢুকে খাটের নিচে লুকিয়ে থাকেন আসাদুল: পুলিশ

বোরকা পরে চিকিৎসকের কক্ষে ঢুকে খাটের নিচে লুকিয়ে থাকেন আসাদুল: পুলিশ

পঞ্চগড়ের আকাশে দেখা মিলল কাঞ্চনজঙ্ঘার

পঞ্চগড়ের আকাশে দেখা মিলল কাঞ্চনজঙ্ঘার

রাজশাহীতে বিএনপির ২ গ্রুপের সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা জারি

রাজশাহীতে বিএনপির ২ গ্রুপের সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা জারি

সিদ্ধেশ্বরী স্কুলের পাশের মসজিদে আগুন, ফায়ার সার্ভিস পৌঁছানোর আগেই নিয়ন্ত্রণে

সিদ্ধেশ্বরী স্কুলের পাশের মসজিদে আগুন, ফায়ার সার্ভিস পৌঁছানোর আগেই নিয়ন্ত্রণে