‎ডিপ ফ্রিজে লাশ উদ্ধার: পলাতক স্বামী গ্রেপ্তার ‎

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১১: ১২
প্রতীকী ছবি
‎রাজধানীর কলাবাগানে ডিপ ফ্রিজ থেকে নারীর মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় স্বামী নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যরাতে পুরান ঢাকার নবাবপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে কলাবাগান থানা-পুলিশ।

আজ ‎বুধবার সকালে আজকের পত্রিকাকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কলাবাগান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফজলে আশিক।

‎ওসি বলেন, রাজধানীর কলাবাগানে স্ত্রীকে হত্যার পর ডিপ ফ্রিজে রাখেন স্বামী নজরুল ইসলাম। পরে ঘটনা জানাজানি হলে আত্মগোপন করেন তিনি। ঘটনার এক দিন পরই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল মধ্যরাতে পুরান ঢাকার নবাবপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। নজরুল ইসলাম আগে ব্যবসা করলেও বর্তমানে কিছু করেন না।

‎হত্যার কারণ ও কীভাবে হত্যা করা হয়েছে তা সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জানানো হবে বলে জানান ওসি মো. ফজলে আশিক।

