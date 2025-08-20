বিএনপি করে কেউ বিএনপির বিরুদ্ধে কথা বলবেন না: আবুল কালাম

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) জাতীয় নির্বাহী কমিটির শিশুবিষয়ক সম্পাদক সাবেক সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী বলেছেন, বিএনপি করে কেউ বিএনপির বিরুদ্ধে কথা বলবেন না। যাঁদের কর্মকাণ্ড দলের বিরুদ্ধে যাবে, তাঁদের তালিকা করা হবে। দলকে ছোট করে নিজে বড় হওয়া যাবে না। দলকে বড় করলে নিজেও বড় হতে পারবেন। আজ বুধবার দুপুরে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় আবুল কালাম আজাদ এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থেকে দলকে শক্তিশালী করতে কাজ করার আহ্বান জানান।
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দুপুরে উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের উদ্যোগে শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের মির্জাপুর বাইপাসে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের কার্যালয়ের সামনে সমাবেশে মিলিত হয়।
উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মুস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সদস্যসচিব ওয়াজেদ মৃধার সঞ্চালনায় সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুর রউফ, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার সালাউদ্দিন আরিফ, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এস এম মহসীন প্রমুখ।
এর আগে প্রধান অতিথি আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গাছের চারা রোপণ ও পৌর সদরে একাধিক ডাস্টবিন স্থাপন করেন।
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) জাতীয় নির্বাহী কমিটির শিশুবিষয়ক সম্পাদক সাবেক সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী বলেছেন, বিএনপি করে কেউ বিএনপির বিরুদ্ধে কথা বলবেন না। যাঁদের কর্মকাণ্ড দলের বিরুদ্ধে যাবে, তাঁদের তালিকা করা হবে। দলকে ছোট করে নিজে বড় হওয়া যাবে না। দলকে বড় করলে নিজেও বড় হতে পারবেন। আজ বুধবার দুপুরে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় আবুল কালাম আজাদ এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থেকে দলকে শক্তিশালী করতে কাজ করার আহ্বান জানান।
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দুপুরে উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের উদ্যোগে শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের মির্জাপুর বাইপাসে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের কার্যালয়ের সামনে সমাবেশে মিলিত হয়।
উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মুস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সদস্যসচিব ওয়াজেদ মৃধার সঞ্চালনায় সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুর রউফ, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার সালাউদ্দিন আরিফ, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এস এম মহসীন প্রমুখ।
এর আগে প্রধান অতিথি আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গাছের চারা রোপণ ও পৌর সদরে একাধিক ডাস্টবিন স্থাপন করেন।
যশোরে মহিউদ্দিন রিমন (২৮) নামের এক ছাত্রলীগ নেতাকে মারধরের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে থানা–পুলিশ তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। আজ বুধবার দুপুরে শহরের লালদীঘিপাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১৬ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের স্থগিত হওয়া মনোনয়নপত্র বিতরণ আগামী রোববার শুরু হবে। আজ বুধবার (২০ আগস্ট) বিকেলে নির্বাচন কমিশনের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।৪২ মিনিট আগে
বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন বিভাগীয় কমিশনারসহ প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারা। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে হাসপাতালে ঝটিকা পরিদর্শন করেন বিভাগীয় কমিশনার মো. রায়হান কাওছার। এ সময় তিনি বিভিন্ন ওয়ার্ড অপরিষ্কার দেখে এবং পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের পোশাক না পরায়১ ঘণ্টা আগে
আবদুল হালিম বলেন, জামায়াত সরকার গঠন করলে কাউকে বোরকা পরতে বাধ্য করা হবে না। তবে শালীনতার বিষয়ে কথা বলা হবে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীদের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করা হবে।১ ঘণ্টা আগে