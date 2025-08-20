Ajker Patrika
বিএনপি করে কেউ বিএনপির বিরুদ্ধে কথা বলবেন না: আবুল কালাম

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি
জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আজ দুপুরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) জাতীয় নির্বাহী কমিটির শিশুবিষয়ক সম্পাদক সাবেক সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী বলেছেন, বিএনপি করে কেউ বিএনপির বিরুদ্ধে কথা বলবেন না। যাঁদের কর্মকাণ্ড দলের বিরুদ্ধে যাবে, তাঁদের তালিকা করা হবে। দলকে ছোট করে নিজে বড় হওয়া যাবে না। দলকে বড় করলে নিজেও বড় হতে পারবেন। আজ বুধবার দুপুরে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় আবুল কালাম আজাদ এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থেকে দলকে শক্তিশালী করতে কাজ করার আহ্বান জানান।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দুপুরে উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের উদ্যোগে শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের মির্জাপুর বাইপাসে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের কার্যালয়ের সামনে সমাবেশে মিলিত হয়।

উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মুস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সদস্যসচিব ওয়াজেদ মৃধার সঞ্চালনায় সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুর রউফ, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার সালাউদ্দিন আরিফ, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এস এম মহসীন প্রমুখ।

এর আগে প্রধান অতিথি আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গাছের চারা রোপণ ও পৌর সদরে একাধিক ডাস্টবিন স্থাপন করেন।

বাংলাদেশকমিটিটাঙ্গাইলবিএনপিঢাকা বিভাগজেলার খবরশিশু
সালমানের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়, শুটিং শুরু করেন রাত ৮টায়

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

দাম্পত্যকলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

চট্টগ্রাম বন্দরে স্ক্যানিং মেশিন নষ্ট, কনটেইনার জট

লালমনিরহাটে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে সড়কের সংস্কারকাজ দখলের অভিযোগ

যশোর সিটি কলেজের ছাত্রলীগ নেতা রিমন কারাগারে

বিএনপি করে কেউ বিএনপির বিরুদ্ধে কথা বলবেন না: আবুল কালাম

রাকসু নির্বাচন: স্থগিত হওয়া মনোনয়নপত্র বিতরণ রোববার থেকে শুরু

শেবাচিম হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে বিভাগীয় কমিশনারের অসন্তোষ

