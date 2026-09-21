রাজধানীর দুই স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৩ জনই আ.লীগের: পুলিশ

রাজধানীতে সুপ্রিম কোর্টের সামনে ও কমলাপুর রেলস্টেশনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই দুই ঘটনায় গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত বলে জানিয়েছে পুলিশ। আজ সোমবার বিকেলে রাজধানীর মিন্টো রোডে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মতিঝিল বিভাগের উপকমিশনার মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ।
পুলিশ জানিয়েছে, গত শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) রাতে রাজধানীর কমলাপুর রেলস্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পরপর দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপির শাহজাহানপুর থানা-পুলিশ। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. সাখাওয়াত হোসেন রায়হান ও মো. সাইমুন।
পুলিশের দেওয়া তথ্যমতে, গ্রেপ্তার রায়হান বাংলাদেশ রেলওয়ের কমলাপুর রেলস্টেশনের এমওডি শাখায় ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের শাহজাহানপুর থানা শাখার সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক বলে জানিয়েছে পুলিশ। অপর গ্রেপ্তার সাইমুন শাহজাহানপুর থানা এলাকার যুবলীগের সক্রিয় কর্মী বলে জানিয়েছে পুলিশ।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার দুজন ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ততার বিষয়ে তথ্য দিয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাঁদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ঘটনায় আরও কয়েকজনের নাম-পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁদের বিষয়ে যাচাই-বাছাই ও গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
এদিকে ১৫ সেপ্টেম্বর দুপুরের দিকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান ফটকের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় মো. সালমান ইসলাম সাকিব ওরফে আসিফকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেলসহ চারটি ককটেলসদৃশ অবিস্ফোরিত বস্তু উদ্ধার করা হয়। নাশকতা ও জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।
পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, গ্রেপ্তার সালমান ইসলাম সাকিব নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের মতিঝিল থানা শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
এ দুই ঘটনায় শাহবাগ থানা ও ঢাকা রেলওয়ে থানায় মামলা হয়েছে। এসব ঘটনায় জড়িত অন্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে বলে জানায় পুলিশ।