Ajker Patrika
En
নরসিংদী

এক দল ডিসেম্বরে সরকার পতন চায়, আরেক স্বৈরাচার ডিসেম্বরে আসতে চায়: বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী

নরসিংদী প্রতিনিধি 
আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২১: ৪০
এক দল ডিসেম্বরে সরকার পতন চায়, আরেক স্বৈরাচার ডিসেম্বরে আসতে চায়: বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী
নরসিংদী জেলা বিএনপির আয়োজিত সমাবেশে বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. শরীফুল আলম বলেছেন, এক দল লংমার্চে গিয়ে বলছে, ডিসেম্বরে ধাক্কা মেরে সরকার ফেলে দেবে। আরেক পতিত স্বৈরাচার অন্য রাষ্ট্রে বসে ডিসেম্বরে ফিরে আসার কথা বলছে। এই দুই পক্ষের বক্তব্যের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

আজ সোমবার বিকেলে নরসিংদী জেলা বিএনপির আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। সারা দেশে পরিকল্পিত সন্ত্রাসের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করার প্রতিবাদে নরসিংদী রেলস্টেশনে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন।

শরীফুল আলম বলেন, ‘আপনারাই বলেন তেল নেই, অথচ আপনারাই কয়েক শ গাড়ি নিয়ে রোডমার্চ করেন। তখন তেলের অভাব হয় না। আপনারা বলেন, আমাদের ধাক্কা মেরে ফেলে দেবেন, ক্ষমতাচ্যুত করবেন। আজকের এ সভা থেকে বলতে চাই, আমরা জাতীয়তাবাদী দল জনগণের কল্যাণে, জনগণের সুখ-শান্তি এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছি।’

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, ‘ইনশা আল্লাহ, আল্লাহ যদি বাঁচিয়ে রাখেন, আমরা এই দুঃসাহস রাখি—আগামী পাঁচ বছর পর আবার আমরা জনগণের মুখোমুখি হব। জনগণের কাছে কাজের হিসাব দেব। যদি আমরা ভালো কিছু করতে পারি, জনগণ আমাদের সমর্থন দেবে।’

সরকারের পতন ঘটানোর হুমকির বিষয়ে শরীফুল আলম বলেন, ‘ভয় দেখিয়ে, ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে সরকারের পতন ঘটিয়ে দেবেন—এ স্বপ্ন যাঁরা দেখেন, তাঁদের হুঁশিয়ার করে দিতে চাই—আমরা রাজপথে আছি, রাজপথে থাকব।’

সমাবেশ শেষে নরসিংদী রেলস্টেশন এলাকা থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এতে বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন।

বিষয়:

নরসিংদীসমাবেশবস্ত্রপ্রতিমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত