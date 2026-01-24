Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীর খিলগাঁওয়ে বাসের ধাক্কায় ষাটোর্ধ্ব ব্যবসায়ীর মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর খিলগাঁওয়ে বাসের ধাক্কায় ষাটোর্ধ্ব ব্যবসায়ীর মৃত্যু
রাজধানীর খিলগাঁওয়ে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় জাকির হোসেন চৌধুরী (৬০) নামে এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার (২৪ জানুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে খিলগাঁও পুলিশ ফাঁড়ির সামনের সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

পুলিশ সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায়। এ ঘটনায় চালকের সহকারীকে আটক করেছে পুলিশ। বাসটি জব্দ করা হয়েছে।

হাসপাতালে মৃত জাকির হোসেনের ছেলে আফাজ উদ্দিন চৌধুরী জানান, তাঁদের বাড়ি চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার তেল পারৈই গ্রামে। বর্তমানে যাত্রাবাড়ির ধলপুর এলাকায় থাকেন তাঁরা। তাঁর বাবা জমির ব্যবসা করতেন।

আফাজ উদ্দিন আরও বলেন, সকালে বাবার এক ব্যবসায়িক পার্টনার ফোন দিয়ে খিলগাঁও যেতে বলেন। ফোন পেয়ে বাবা খিলগাঁওয়ের উদ্দেশে বাসা থেকে বের হয়। পরে জানতে পারি, তিনি বাসের ধাক্কায় মারা গেছেন।

খিলগাঁও থানার উপপরিদর্শক (এসআই) তাজুল ইসলাম ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ওই ব্যক্তি খিলগাঁও পুলিশ ফাঁড়ির সামনের সড়ক পার হচ্ছিলেন। এ সময় সাকুরা পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস ওই ব্যক্তিকে ধাক্কা দিলে সড়কে পড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। ঘটনার পরপরই চালক পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে সাকুরা পরিবহনের বাসটি জব্দ ও চালকের সহকারীকে আটক করা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

বাসঢাকা জেলামৃত্যুরাজধানীঢাকা বিভাগঢামেকখিলগাঁওঢাকা
