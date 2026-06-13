সাভারে ৪০ কেজি গাঁজাসহ তিন মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

ঢাকার সাভারে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ৪০ কেজি গাঁজাসহ তিন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি-উত্তর)। এ সময় মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত একটি মাইক্রোবাসও জব্দ করা হয়।
শুক্রবার গভীর রাতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের আমিনবাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার রাকিব মিয়া (২২) ও মো. জুয়েল মিয়া (৩২) এবং আখাউড়া উপজেলার মো. রাজিব মিয়া ওরফে রাজু (২৩)।
গ্রেপ্তারকৃতরা দীর্ঘদিন ধরে মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত। মাদক পরিবহনের জন্য তারা একটি মাইক্রোবাসে বিশেষ কৌশলে গোপন চেম্বার তৈরি করেছিলেন, যাতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নজর এড়িয়ে সহজে মাদক বহন করা যায়।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঢাকা জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (উত্তর) শুক্রবার গভীর রাতে আমিনবাজার এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় মাইক্রোবাসটি তল্লাশি করে ৪০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয় এবং তিন মাদক কারবারিকে আটক করা হয়।
শনিবার দুপুরে ঢাকা জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (উত্তর) কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার শামীমা পারভীন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গাঁজাসহ আটক তিনজনই পেশাদার মাদক কারবারি। তাদের মধ্যে দুজনের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন থানায় মাদক-সংক্রান্ত একাধিক মামলা রয়েছে।
ঢাকা জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (উত্তর) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইদুল ইসলাম জানান,গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় সাভার মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ঢাকার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সোপর্দ করে পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়েছে।
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