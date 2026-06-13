রাজশাহীতে দিনব্যাপী চাকরি মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার নগরের কাদিরগঞ্জের একটি কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত এই মেলায় সরকারি-বেসরকারি ২৭টি প্রতিষ্ঠান এবং তিন শতাধিক চাকরিপ্রত্যাশী অংশ নেন। পিকেএসএফের সহায়তায় রেইজ প্রকল্পের আওতায় ‘প্রয়াস’সহ তিনটি সামাজিক সংগঠন মেলার আয়োজন করে। মেলায় আইটি, সেলসম্যান, কম্পিউটার অপারেটরসহ বিভিন্ন পদে আবেদন গ্রহণ করা হয়। প্রার্থীরা সিভি জমা দিয়ে সরাসরি ভাইভায় অংশ নেন। যাচাই-বাছাই শেষে অনেক প্রার্থীকে তাৎক্ষণিক চাকরির নিয়োগ দেওয়া হয়। এ ছাড়া চাকরিপ্রত্যাশীরা সিভি আপডেট ও চাকরি বিষয়ক সেমিনারে অংশ নেওয়ার সুযোগ পান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শতফুল বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক নাজিম উদ্দীন মোল্লা। প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) টুকটুক তালুকদার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিসিকের উপমহাব্যবস্থাপক মো. রফিকুল ইসলাম।
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