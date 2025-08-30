Ajker Patrika
নুরের অবস্থা স্থিতিশীল, জানালেন ঢামেক হাসপাতালের পরিচালক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নুরুল হক নুর। ছবি: সংগৃহীত
নুরুল হক নুর। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের অবস্থা স্থিতিশীল। তাঁর জ্ঞান ফিরেছে। তবে এখনো শঙ্কামুক্ত বলছেন না চিকিৎসকেরা।

হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান আজ শনিবার দুপুরে সাংবাদিকদের বলেন, ‘নুরুল হক নুরের চোখের ওপরে আঘাত রয়েছে, মাথায় সামান্য রক্তক্ষরণ রয়েছে। আহত অবস্থায় রাতে হাসপাতালে আনা হলে প্রথমে ক্যাজুয়ালটি বিভাগের চিকিৎসকেরা তাঁকে দেখেন। সেখান থেকে তাঁকে ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি সেন্টারে (ওসেক) রাখা হয়। পরে রাতেই আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়।’

পরিচালক বলেন, ‘রাতেই পাঁচ বিভাগের চিকিৎসকদের নিয়ে মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয় এবং তাঁদের পরামর্শে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তাঁর বর্তমান অবস্থা স্টেবল (স্থিতিশীল) রয়েছে।’

তবে তিনি বলেন, ‘৪৮ ঘণ্টা না যাওয়া পর্যন্ত অবস্থা শঙ্কামুক্ত বলছি না। তাঁর মস্তিষ্কে যে রক্তক্ষরণ হয়েছে, সেটা ওষুধে ভালো হয়ে যাবে বলে আশা করছি।’

নুরুল হক নুরের চিকিৎসায় গঠিত ৬ সদস্যের মেডিকেল বোর্ডে ঢামেকের পরিচালক, অ্যানিস্থসিয়া বিভাগের প্রধান, ক্যাজুয়ালটি, নাক-কান-গলা, নিউরোসার্জারি ও চক্ষু বিভাগের একজন করে চিকিৎসক রয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। জাপার কার্যালয়ের সামনে দিয়ে গণঅধিকার পরিষদের একটি মিছিল যাওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে। পরে গণঅধিকার পরিষদের কার্যালয়ের সামনে সংবাদ সম্মেলনের প্রস্তুতিকালে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লাঠিপেটায় গুরুতর আহত হন নুরুল হক নুর। এ সময় দলের আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়।

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢাকাজেলার খবরগণঅধিকার পরিষদনুরুল হকআইসিইউ
