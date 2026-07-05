Ajker Patrika
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বরিশাল

বাবুগঞ্জে কুকুরের আক্রমণে আহত বিপন্ন গন্ধগোকুল উদ্ধার

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
বাবুগঞ্জে কুকুরের আক্রমণে আহত বিপন্ন গন্ধগোকুল উদ্ধার
কুকুরের আক্রমণে আহত গন্ধগোকুলটিকে উদ্ধার করে বন বিভাগের রেঞ্জ কার্যালয়ে নেওয়া হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের বাবুগঞ্জে কুকুরের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া বিপন্ন প্রজাতির একটি গন্ধগোকুল (সিভেট) উদ্ধার করেছে বন বিভাগ। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলার রাজগুরু এলাকার একটি মাদ্রাসা প্রাঙ্গণ থেকে আহত অবস্থায় প্রাণীটি উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বিকেলে একটি কুকুর প্রাণীটিকে ধাওয়া করে এবং আক্রমণ চালায়। কুকুরের কামড়ে গন্ধগোকুলটির লেজে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। প্রাণভয়ে রক্তাক্ত ও আহত অবস্থায় গন্ধগোকুলটি স্থানীয় মাদ্রার আঙিনায় এসে আশ্রয় নেয়। এ সময় মাদ্রাসার শিক্ষক মো. আব্দুল্লাহ এগিয়ে গিয়ে কুকুরটিকে তাড়িয়ে দিয়ে প্রাণীটিকে রক্ষা করেন।

পরে বিষয়টি উপজেলা বন বিভাগকে জানানো হলে সন্ধ্যায় বাবুগঞ্জ উপজেলা বন কর্মকর্তা মাসুম মোস্তফা কাওসার ঘটনাস্থলে পৌঁছে গন্ধগোকুলটি উদ্ধার করেন।

মাসুম মোস্তফা জানান, ‘উদ্ধারকৃত গন্ধগোকুলটিকে বরিশাল বন বিভাগের রেঞ্জ কার্যালয়ে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। প্রাণীটি পুরোপুরি সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠলে তাকে পুনরায় নিরাপদ প্রাকৃতিক আবাসস্থলে অবমুক্ত করা হবে।’

মুলাদী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, গন্ধগোকুল বা এ জাতীয় নিশাচর প্রাণীরা বনের ইকোসিস্টেম তথা পরিবেশের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে ক্রমান্বয়ে বনাঞ্চল সংকোচন, প্রাকৃতিক আবাসস্থল ধ্বংস এবং মানুষের অসচেতনতার কারণে পরিবেশের উপকারী এই প্রাণীগুলো বর্তমানে চরম অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে। বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় স্থানীয় প্রশাসন ও সর্বসাধারণের আরও বেশি সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

বিষয়:

বরিশাল জেলাউদ্ধারবন বিভাগবাবুগঞ্জবরিশাল বিভাগবরিশাল সদর
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