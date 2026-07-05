Ajker Patrika
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বরগুনা

বন বিভাগের জমির গাছ কেটে স্থাপনা: ইউপি সদস্যসহ ৫ জন জেলহাজতে

আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৫ জুলাই ২০২৬, ১৯: ২৩
বন বিভাগের জমির গাছ কেটে স্থাপনা: ইউপি সদস্যসহ ৫ জন জেলহাজতে
প্রতীকী ছবি

বরগুনার তালতলী উপজেলার সকিনা বীটের নিদ্রার চর এলাকায় বন বিভাগের জমির গাছ ও মাটি কেটে স্থাপনা ও রাস্তা নির্মাণের মামলায় সোনাকাটা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য শহীদ আকনসহ পাঁচজনকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। আজ রোববার বিকেলে আমতলী সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মোঃ ইফতি হাসান ইমরান তাদের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেন।

মামলার আসামিরা হলেন সোনাকাটা ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য শহীদ আকন, মাসুদ খাঁন, সবুজ ফকির, কুডি মোল্লা ও নেকিয়ার হোসেন।

জানা গেছে, তালতলী উপজেলার সকিনা বীটের নিদ্রার চর এলাকায় বন বিভাগের জমির গাছ ও মাটি কেটে ওই পাঁচজন স্থাপনা ও রাস্তা নির্মাণ করেন।

এ ঘটনায় গত ২৬ এপ্রিল তালতলী সকিনা বীট কর্মকর্তা রাহিমুল ইসলাম জুমেল বন আইনে জড়িতদের বিরুদ্ধে তালতলী থানায় মামলা দায়ের করেন।

ওই মামলায় আসামিরা আজ আমতলী সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করেন। পরে আদালত তাদের আবেদন নামঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

তালতলী বন বিভাগের সকিনা বীট কর্মকর্তা মোঃ রাহিমুল ইসলাম জুমেল বলেন, `আইনের তোয়াক্কা না করে প্রভাব খাটিয়ে ইউপি সদস্য শহীদ আকনসহ কয়েকজন বন বিভাগের গাছ ও মাটি কেটে স্থাপনা ও রাস্তা নির্মাণ করেছেন। এ ঘটনায় মামলা দায়ের করেছি। ওই মামলায় আদালতের বিচারক তাদের জেল হাজতে পাঠিয়েছেন।'

আমতলী সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের পেশকার আবু বকর বলেন, `আদালতের বিচারক বন বিভাগের দায়ের করা মামলায় ইউপি সদস্যসহ পাঁচজনকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।'

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