বন বিভাগের জমির গাছ কেটে স্থাপনা: ইউপি সদস্যসহ ৫ জন জেলহাজতে

বরগুনার তালতলী উপজেলার সকিনা বীটের নিদ্রার চর এলাকায় বন বিভাগের জমির গাছ ও মাটি কেটে স্থাপনা ও রাস্তা নির্মাণের মামলায় সোনাকাটা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য শহীদ আকনসহ পাঁচজনকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। আজ রোববার বিকেলে আমতলী সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মোঃ ইফতি হাসান ইমরান তাদের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেন।
মামলার আসামিরা হলেন সোনাকাটা ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য শহীদ আকন, মাসুদ খাঁন, সবুজ ফকির, কুডি মোল্লা ও নেকিয়ার হোসেন।
জানা গেছে, তালতলী উপজেলার সকিনা বীটের নিদ্রার চর এলাকায় বন বিভাগের জমির গাছ ও মাটি কেটে ওই পাঁচজন স্থাপনা ও রাস্তা নির্মাণ করেন।
এ ঘটনায় গত ২৬ এপ্রিল তালতলী সকিনা বীট কর্মকর্তা রাহিমুল ইসলাম জুমেল বন আইনে জড়িতদের বিরুদ্ধে তালতলী থানায় মামলা দায়ের করেন।
ওই মামলায় আসামিরা আজ আমতলী সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করেন। পরে আদালত তাদের আবেদন নামঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
তালতলী বন বিভাগের সকিনা বীট কর্মকর্তা মোঃ রাহিমুল ইসলাম জুমেল বলেন, `আইনের তোয়াক্কা না করে প্রভাব খাটিয়ে ইউপি সদস্য শহীদ আকনসহ কয়েকজন বন বিভাগের গাছ ও মাটি কেটে স্থাপনা ও রাস্তা নির্মাণ করেছেন। এ ঘটনায় মামলা দায়ের করেছি। ওই মামলায় আদালতের বিচারক তাদের জেল হাজতে পাঠিয়েছেন।'
আমতলী সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের পেশকার আবু বকর বলেন, `আদালতের বিচারক বন বিভাগের দায়ের করা মামলায় ইউপি সদস্যসহ পাঁচজনকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।'
চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার জ্যৈষ্ঠপুরা, আমুচিয়া ও করলডেঙ্গা ইউনিয়নের পাহাড় থেকে বন্য হাতির পাল লোকালয়ে নেমে ফসল, বাগান ও বসতবাড়ির ক্ষতি করছে। আতঙ্কে চাষাবাদ ব্যাহত হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্তরা প্রশাসন ও বন বিভাগের দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ দাবি করেছেন।৮ মিনিট আগে
বরিশালের বাবুগঞ্জে কুকুরের আক্রমণে আহত বিপন্ন প্রজাতির একটি গন্ধগোকুল উদ্ধার করেছে বন বিভাগ। শনিবার সন্ধ্যায় রাজগুরু এলাকার একটি মাদ্রাসা প্রাঙ্গণ থেকে প্রাণীটিকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য রেঞ্জ কার্যালয়ে নেওয়া হয়।২২ মিনিট আগে
কুড়িগ্রামের উলিপুরে এক মাদ্রাসাশিক্ষার্থীকে রাতভর ধর্ষণের অভিযোগে প্রেমিক রাকিব ও মাদ্রাসাশিক্ষক সহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। আজ রোববার শিক্ষার্থীর ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য তাকে কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।৪০ মিনিট আগে
রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এক রোগীর স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নিয়ে পালানোর সময় দুই নারীকে আটক করেছেন আনসার সদস্যরা। পরে তাঁদের শেরেবাংলা নগর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।৪১ মিনিট আগে