নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকার কেরানীগঞ্জে কিশোর রাকিবুল সরদার (১৪) হত্যার ঘটনায় তার সৎবাবা মো. আজহারুল সরদারকে (৩৬) গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। ভেঙে যাওয়া সংসারে ফিরে যেতে সাবেক স্ত্রী তফুরা খাতুনকে রাজি করাতে ব্যর্থ হয়ে রাকিবুলকে বাসায় ডেকেছিলেন আজহারুল। কিন্তু রাকিবুলও মায়ের পক্ষে কথা বলায় ক্ষোভ থেকে তাকে গামছা দিয়ে শ্বাসরোধে হত্যা করেন তিনি।
গতকাল রোববার রাতে খুলনার হরিণটানা থানাধীন জিরো পয়েন্ট মোড় এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় আজহারুলকে। গ্রেপ্তারের পর তাঁর বরাতে এসব কথা জানিয়েছেন র্যাব-১০-এর অধিনায়ক অতিরিক্ত ডিআইজি মোহাম্মদ কামরুজ্জামান। আজ সোমবার রাজধানীর কারওয়ানবাজারে র্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান র্যাবের এই কর্মকর্তা।
র্যাব জানায়, রাকিবুল ও তার মা তফুরা খাতুন ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানাধীন চুনকুটিয়া নাজিরেরবাগ এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করত। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর দুই বছর আগে মো. আজহারুল সরদারকে বিয়ে করেন তফুরা খাতুন। তবে নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে আদালতের মাধ্যমে ৩-৪ মাস আগে আজহারুলকে তালাক দেন। এর পর থেকে তফুরা খাতুনকে নিয়মিত হুমকি দিয়ে আসছিলেন আজহারুল।
র্যাব কর্মকর্তা আরও জানান, রাকিবুল স্থানীয় একটি এমব্রয়ডারি কারখানায় কাজ করত। ১৪ আগস্ট সকালে কাজে বের হয় রাকিবুল। পরে বাসায় না ফেরায় সাবেক স্বামীর কাছেও ছেলের খোঁজ জানতে চান তফুরা। কিন্তু আজহারুল সঠিক তথ্য দেননি।
১৬ আগস্ট তফুরা খাতুন মোবাইল ফোনে জানতে পারেন, তাঁর ছেলে রাকিবুলের লাশ আসামি আজহারুলের ভাড়া বাসায় আছে। পরে থানা-পুলিশ ৯৯৯-এর মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে স্থানীয়দের সহায়তায় দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের চুনকুটিয়া পশ্চিমপাড়ায় আজহারুলের ভাড়া বাসায় থেকে রাকিবুলের লাশ উদ্ধার করে।
এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর মা বাদী হয়ে ঢাকা জেলার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় মামলা করেন। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গতকাল রোববার রাতে খুলনা থেকে আজহারুল সরদারকে গ্রেপ্তার করা হয়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আজহারুল র্যাকে জানিয়েছেন, তিনি পুরোনো সংসারে ফিরতে চেষ্টা করলে তফুরা খাতুন তাতে রাজি হননি। পরে আজহারুল সৎছেলে রাকিবুলকে বাসায় ডেকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু রাকিবুল মায়ের কথার বিপরীতে না যাওয়ায় আজহারুল ক্ষিপ্ত হয়ে গলায় গামছা পেঁচিয়ে শ্বাসরোধে হত্যা করেন। পাশাপাশি লাশ গুম করারও চেষ্টা করেন।
