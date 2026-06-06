মিরপুরে ৪ দিন যে সড়কে বন্ধ থাকবে যান চলাচল

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচন-২০২৬ এবং বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল ও অস্ট্রেলিয়া জাতীয় ক্রিকেট দলের মধ্যকার অনুশীলন ম্যাচকে কেন্দ্র করে মিরপুর এলাকায় বিশেষ ট্রাফিক নির্দেশনা জারি করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)।
আজ শনিবার ডিএমপির কমিশনার মোসলে উদ্দিন আহমেদের স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামীকাল ৭ জুন বিসিবি পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচন-২০২৬ এবং বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যকার অনুশীলন ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া সিরিজের প্রথম ওয়ানডে ৯ জুন, দ্বিতীয় ওয়ানডে ১১ জুন এবং তৃতীয় ওয়ানডে ১৪ জুন অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম-সংলগ্ন প্রগতি সরণি সড়কে উল্লিখিত দিনগুলোতে সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে।
ডিএমপি জানিয়েছে, এসব দিনে সাধারণ যাত্রী ও যানবাহনের চালকদের প্রগতি সরণি এড়িয়ে বিকল্প সড়ক ব্যবহার করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। মিরপুর-১ অভিমুখে চলাচলকারী যানবাহনকে প্রগতি ক্রসিং-শেওড়াপাড়া ক্রসিং-রাইনখোলা-ইদগাহ মাঠ হয়ে বিকল্প পথে চলাচলের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
গণবিজ্ঞপ্তিতে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ।
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