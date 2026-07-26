Ajker Patrika
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ঝিনাইদহ

বাইসাইকেল নিয়ে বের হয়েছিলেন বৃদ্ধ, কয়েক ঘণ্টা পর খালে মিলল মরদেহ

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
বাইসাইকেল নিয়ে বের হয়েছিলেন বৃদ্ধ, কয়েক ঘণ্টা পর খালে মিলল মরদেহ
খালপাড়ে স্থানীয়দের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার একটি খাল থেকে আবুল হোসেন (৬৫) নামের এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকালে উপজেলার ভবনগর গ্রামের ভাঙনের খাল থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তিনি উপজেলার স্বরূপপুর গ্রামের মৃত বাহার মন্ডলের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ সকালে আবুল হোসেন নিজের বাইসাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর দীর্ঘ সময় বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা চিন্তিত হয়ে পড়েন। এদিকে সকালেই ভবনগর গ্রামের ভাঙনের খাল সেতুর নিচে একটি মরদেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। পরে বিষয়টি মহেশপুর থানায় জানালে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহটি উদ্ধার করে।

স্থানীয়দের সহযোগিতায় পরিচয় শনাক্ত হলে নিহতের স্বজনদের খবর দেওয়া হয়। পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে মরদেহটি আবুল হোসেনের বলে শনাক্ত করেন। এরপর আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদি হাসান জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বাইসাইকেল চালিয়ে যাওয়ার সময় অসাবধানতাবশত তিনি খালে পড়ে যান। এতে তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হতে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিষয়:

ঝিনাইদহপুলিশখুলনা বিভাগমরদেহজেলার খবর
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