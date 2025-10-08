Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

চেক প্রতারণায় এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি মাহান্নান করিম গ্রেপ্তার

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিবেদক
মাহান্নান করিম ওরফে অমিথ। ছবি: সংগৃহীত
মাহান্নান করিম ওরফে অমিথ। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর ভাটারা এলাকা থেকে চেক প্রতারণার অভিযোগে বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডপ্রাপ্ত সাজাপ্রাপ্ত আসামি মাহান্নান করিম ওরফে অমিথকে (৪২) গ্রেপ্তার করেছে অ্যান্টি টেররিজম ইউনিট (এটিইউ)। ভাটারার ইউনাইটেড সিটি এলাকা থেকে মঙ্গলবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বুধবার এই তথ্য জানিয়েছেন এটিইউর পুলিশ সুপার (প্ল্যানিং অ্যান্ড রিসার্চ) মোছা. শিরিন আক্তার জাহান।

গ্রেপ্তার হওয়া ওই আসামি হলেন উত্তরা ৪ নম্বর সেক্টরের ৪ নম্বর সড়কের ৩০ নম্বর বাসার মৃত নজরুল করিমের ছেলে।

এটিইউর পুলিশ সুপার শিরিন আক্তার বলেন, ‘মাহান্নান করিম ২০১৪ সালে দূরসম্পর্কের এক আত্মীয়ের সঙ্গে গুলশানের শাহজাদপুর এলাকায় একটি ফ্ল্যাট কেনার চুক্তি করেন এবং এক কোটি টাকার চেক দেন। কিন্তু ব্যাংক তাঁর দেওয়া চেকটি প্রত্যাখ্যান করে। পরে ভুক্তভোগী আদালতে মামলা করেন। আদালত বিচার শেষে মাহান্নান করিমকে এক বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও এক কোটি টাকা জরিমানা করেন।’

এদিকে মামলার রায়ের পর মাহান্নান করিম আত্মগোপন করেন। পরে উত্তরা পূর্ব থানা-পুলিশের অধিযাচন পত্রের ভিত্তিতে এটিইউ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের পর মাহান্নান করিমকে উত্তরা পূর্ব থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানান এসপি শিরিন আক্তার।

বিষয়:

প্রতারণারাজধানীঢাকা বিভাগগ্রেপ্তার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাগরামে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি ‘অগ্রহণযোগ্য’, পাকিস্তান–চীনের সঙ্গে এক সুর ভারতের

শহিদুল আলমকে অপহরণ করেছে দখলদার ইসরায়েল

শহিদুল আলমদের কনসেন্সসহ ফ্রিডম ফ্লোটিলার সব জাহাজ আটকের দাবি ইসরায়েলের

সোনার দামে সর্বোচ্চ রেকর্ড, আউন্সপ্রতি ছাড়াল ৪০০০ ডলার

ভারতীয়রা ভিসা ছাড় পাবে না, স্বার্থ হাসিলে ‘দুদিনের বাণিজ্য মিশনে’ মুম্বাইয়ে স্টারমার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাগরামে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি ‘অগ্রহণযোগ্য’, পাকিস্তান–চীনের সঙ্গে এক সুর ভারতের

বাগরামে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি ‘অগ্রহণযোগ্য’, পাকিস্তান–চীনের সঙ্গে এক সুর ভারতের

কাজের সংকট, বৈষম্য বাড়ার শঙ্কা

কাজের সংকট, বৈষম্য বাড়ার শঙ্কা

আইনি পথেই নিষিদ্ধ হতে পারে আওয়ামী লীগ

আইনি পথেই নিষিদ্ধ হতে পারে আওয়ামী লীগ

সংসদের দ্বৈত ভূমিকার সুপারিশ করতে যাচ্ছে কমিশন

সংসদের দ্বৈত ভূমিকার সুপারিশ করতে যাচ্ছে কমিশন

খুলনার ৬ আসন: এনসিপির ডজনখানেক নেতা ভোটের মাঠে

খুলনার ৬ আসন: এনসিপির ডজনখানেক নেতা ভোটের মাঠে

সম্পর্কিত

দাকোপের ওয়াপদা বেড়িবাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত, ১ হাজার পরিবার পানিবন্দী

দাকোপের ওয়াপদা বেড়িবাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত, ১ হাজার পরিবার পানিবন্দী

চাকসুর শিবির-সমর্থিত প্যানেলের ইশতেহার, ১২ মাসে ৩৩ দফা প্রতিশ্রুতি

চাকসুর শিবির-সমর্থিত প্যানেলের ইশতেহার, ১২ মাসে ৩৩ দফা প্রতিশ্রুতি

ফরিদপুরে ভাতিজিকে ধর্ষণের দায়ে চাচার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ফরিদপুরে ভাতিজিকে ধর্ষণের দায়ে চাচার আমৃত্যু কারাদণ্ড

কমিউনিটি ক্লিনিকে ৭ সাপের কিলবিল

কমিউনিটি ক্লিনিকে ৭ সাপের কিলবিল