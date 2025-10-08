চেক প্রতারণায় এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি মাহান্নান করিম গ্রেপ্তার

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিবেদক
রাজধানীর ভাটারা এলাকা থেকে চেক প্রতারণার অভিযোগে বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডপ্রাপ্ত সাজাপ্রাপ্ত আসামি মাহান্নান করিম ওরফে অমিথকে (৪২) গ্রেপ্তার করেছে অ্যান্টি টেররিজম ইউনিট (এটিইউ)। ভাটারার ইউনাইটেড সিটি এলাকা থেকে মঙ্গলবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বুধবার এই তথ্য জানিয়েছেন এটিইউর পুলিশ সুপার (প্ল্যানিং অ্যান্ড রিসার্চ) মোছা. শিরিন আক্তার জাহান।
গ্রেপ্তার হওয়া ওই আসামি হলেন উত্তরা ৪ নম্বর সেক্টরের ৪ নম্বর সড়কের ৩০ নম্বর বাসার মৃত নজরুল করিমের ছেলে।
এটিইউর পুলিশ সুপার শিরিন আক্তার বলেন, ‘মাহান্নান করিম ২০১৪ সালে দূরসম্পর্কের এক আত্মীয়ের সঙ্গে গুলশানের শাহজাদপুর এলাকায় একটি ফ্ল্যাট কেনার চুক্তি করেন এবং এক কোটি টাকার চেক দেন। কিন্তু ব্যাংক তাঁর দেওয়া চেকটি প্রত্যাখ্যান করে। পরে ভুক্তভোগী আদালতে মামলা করেন। আদালত বিচার শেষে মাহান্নান করিমকে এক বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও এক কোটি টাকা জরিমানা করেন।’
এদিকে মামলার রায়ের পর মাহান্নান করিম আত্মগোপন করেন। পরে উত্তরা পূর্ব থানা-পুলিশের অধিযাচন পত্রের ভিত্তিতে এটিইউ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের পর মাহান্নান করিমকে উত্তরা পূর্ব থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানান এসপি শিরিন আক্তার।
