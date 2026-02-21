রাজধানীতে দিনদুপুরে পুলিশকে ছুরিকাঘাত, ফেলে যাওয়া ব্যাগে মিলল ককটেল-বোমা

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী কুতুবখালী এলাকায় চেকপোস্টে দায়িত্ব পালনকালে ছুরিকাঘাতে মো. শাহআলম (৩৩) নামে এক পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থল থেকে একটি ব্যাগ উদ্ধার করা হয়েছে, যাতে পাঁচটি ককটেল ও একটি বোমা পাওয়া যায়।
আজ শনিবার দুপুরে যাত্রাবাড়ী কুতুবখালী পকেট গেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আহত পুলিশ সদস্যকে প্রথমে রাজারবাগ পুলিশ লাইনস হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (ঢামেক) ভর্তি করা হয়।
যাত্রাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. সাহিদুর রহমান জানান, সকাল থেকে ওই এলাকায় চার-পাঁচজন পুলিশ সদস্য টহলের দায়িত্বে ছিলেন। এ সময় দুটি ব্যাগ হাতে চার যুবক পকেট গেটের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। সন্দেহ হলে কনস্টেবল শাহআলম তাঁদের ব্যাগ তল্লাশি করতে গেলে একজন কোমর থেকে ছুরি বের করে তাঁর কপালের বাঁ পাশে আঘাত করে। দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাঁদের পিছু নিলে একটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চলে যায়।
সাহিদুর রহমান আরও জানান, ব্যাগের মধ্যে একটি বোমা ও পাঁচটি ককটেল পাওয়া যায়। সেগুলো বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।
ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগের চিকিৎসকেরা জানান, আহত পুলিশ সদস্যের কপালের বাঁ পাশে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। জরুরি বিভাগে তাঁর চিকিৎসা চলছে। মাথার সিটিস্ক্যানসহ বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।
মন্ত্রী ডা. জাহিদ বলেন, ‘গ্রাম অঞ্চলে এমন কোনো রাস্তা থাকবে না, যেখানে মা বলবে রাস্তার কারণে আমা মেয়ের বিয়ে হয় না, বিয়ে ভেঙে যায় এমন কথা শুনতে চাই না। এমন অপবাদ থেকে পরিত্রাণ পেতে সড়ক উন্নয়নে কাজ করা হবে।১১ মিনিট আগে
বগুড়ায় এক সরকারি কর্মচারীকে অপহরণ করে দুই লাখ টাকা চাঁদা আদায়ের অভিযোগে সাবেক ছাত্রদল নেতাসহ চারজনকে গ্রেপ্তারের পর আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) বিকেলের তাদেরকে কারাগারে পাঠানো হয়।২০ মিনিট আগে
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সাফিকুর রহমানের বাসায় শিশু গৃহকর্মীকে নির্যাতন করার বর্ণনা দিয়ে আদালতে দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছেন সাফিকুরের স্ত্রী বীথি। আজ শনিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ইসমাইল হোসেনের খাস কামরায়...৩৫ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজের শিক্ষার্থী শাওন হত্যার ঘটনায় মানববন্ধন কর্মসূচি, সড়ক অবরোধ ও পুলিশ সুপার কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষার্থীরা। পুলিশ প্রশাসনকে রাত ৮টা পর্যন্ত আলটিমেটাম দিয়ে বিক্ষোভ শেষ করেন তারা। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) বেলা ২টায় আনন্দ মোহন কলেজ মাঠে নিহত নুরুল্লাহ...১ ঘণ্টা আগে