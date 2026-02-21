Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীতে দিনদুপুরে পুলিশকে ছুরিকাঘাত, ফেলে যাওয়া ব্যাগে মিলল ককটেল-বোমা

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৮: ৪১
রাজধানীতে দিনদুপুরে পুলিশকে ছুরিকাঘাত, ফেলে যাওয়া ব্যাগে মিলল ককটেল-বোমা
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী কুতুবখালী এলাকায় চেকপোস্টে দায়িত্ব পালনকালে ছুরিকাঘাতে মো. শাহআলম (৩৩) নামে এক পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থল থেকে একটি ব্যাগ উদ্ধার করা হয়েছে, যাতে পাঁচটি ককটেল ও একটি বোমা পাওয়া যায়।

আজ শনিবার দুপুরে যাত্রাবাড়ী কুতুবখালী পকেট গেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহত পুলিশ সদস্যকে প্রথমে রাজারবাগ পুলিশ লাইনস হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (ঢামেক) ভর্তি করা হয়।

যাত্রাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. সাহিদুর রহমান জানান, সকাল থেকে ওই এলাকায় চার-পাঁচজন পুলিশ সদস্য টহলের দায়িত্বে ছিলেন। এ সময় দুটি ব্যাগ হাতে চার যুবক পকেট গেটের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। সন্দেহ হলে কনস্টেবল শাহআলম তাঁদের ব্যাগ তল্লাশি করতে গেলে একজন কোমর থেকে ছুরি বের করে তাঁর কপালের বাঁ পাশে আঘাত করে। দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাঁদের পিছু নিলে একটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চলে যায়।

সাহিদুর রহমান আরও জানান, ব্যাগের মধ্যে একটি বোমা ও পাঁচটি ককটেল পাওয়া যায়। সেগুলো বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগের চিকিৎসকেরা জানান, আহত পুলিশ সদস্যের কপালের বাঁ পাশে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। জরুরি বিভাগে তাঁর চিকিৎসা চলছে। মাথার সিটিস্ক্যানসহ বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

বিষয়:

ছুরিকাঘাতককটেলঢাকা জেলাপুলিশঢাকা বিভাগঢাকাআহত
