মানিকগঞ্জে পিকআপ-ভ্যান সংঘর্ষে নিহত ১

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি
মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলায় পিকআপ-ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোতালেব (৪৫) নামের এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ফলসাটিয়া বড় ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোতালেব শিবালয় উপজেলার উথলী ইউনিয়নের শশীনারা গ্রামের বাসিন্দা।
বরঙ্গাইল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তাফিজুর রহমান জানান, সংঘর্ষের পর মোতালেব ছিটকে পাশের খালে পড়ে যান। পরে পুলিশ ও স্থানীয় লোকদের সহায়তায় তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
ওসি আরও জানান, দুর্ঘটনার পরপরই পিকআপচালক পালিয়ে গেলেও গাড়িটি জব্দ করে থানায় নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
চলন্ত বাসে হাত-পা বেঁধে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করে অজামিনযোগ্য কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ শুক্রবার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার পদুয়ার বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।৪ মিনিট আগে
সিলেটে উন্নয়ন সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশনের সহযোগিতায় হয়েছে দুই দিনব্যাপী শিশু ও যুব সম্মেলন। সিলেট নগরীর দরগাহগেট এলাকার একটি অভিজাত হোটেলে আয়োজিত এ সম্মেলনে সিলেট ও সুনামগঞ্জের চার উপজেলার শতাধিক কিশোর ও যুবক অংশ নেয়।১৪ মিনিট আগে
লেখক ও ব্লগার অভিজিৎ রায় হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্লগার শফিউর রহমান ফারাবী জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। আজ শুক্রবার সকাল সোয়া ১০টার দিকে তিনি কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান।৩১ মিনিট আগে
এদিকে থানার ভেতর আটক যুবকের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে চকরিয়া পৌরসভার ভরামুহুরী হিন্দুপাড়ার কয়েক শ নারী-পুরুষ বিক্ষোভ করেন। বিক্ষোভ মিছিলটি চকরিয়া থানার সামনে এলে সেখানে স্থানীয় লোকজন যুক্ত হন। এরপর পৌর শহরের সিস্টেম কমপ্লেক্সের সামনে সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। এতে সড়কের দুই পাশে যানজটের সৃষ্টি হয়।৪২ মিনিট আগে