ডেসকোর যেসব প্রি-পেইড মিটারে ২৪ ঘণ্টা রিচার্জ করা যাবে না
ঢাকা ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসির (ডেসকো) নির্দিষ্ট কিছু প্রি-পেইড মিটারে টানা ২৪ ঘণ্টা রিচার্জ সেবা বিঘ্নিত হতে পারে। মিটার ব্যবস্থার আধুনিকায়নের কাজের কারণে আগামীকাল বৃহস্পতিবার রাত ১০টা থেকে পরদিন শুক্রবার রাত ১০টা পর্যন্ত এ সমস্যা দেখা দিতে পারে।
আজ বুধবার ঢাকা ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসি (ডেসকো) এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যেসব প্রি-পেইড মিটারের নম্বর ‘০৩’ দিয়ে শুরু, সেসব মিটারের রিচার্জ সেবা নির্ধারিত সময়ে সাময়িকভাবে বিঘ্নিত হতে পারে।
এ অবস্থায় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখতে গ্রাহকদের আগেই প্রি-পেইড মিটারে পর্যাপ্ত টাকা রিচার্জ করে রাখার অনুরোধ জানিয়েছে ডেসকো।
এ বিষয়ে প্রয়োজনে ১৬১২০ অথবা ১৬৯৯৯ নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। সাময়িক অসুবিধার জন্য গ্রাহকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছে সংস্থাটি।