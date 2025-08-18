মাই টিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দীন ৫ দিনের রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বেসরকারি টিভি চ্যানেল মাই টিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দীন সাথীকে একটি হত্যা মামলায় পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জিয়াউদ্দীন আহমেদ তাঁকে রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেন।
দুপুরের পর নাসির উদ্দীনকে আদালতে হাজির করে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার আসাদুল হক বাবু হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডির পুলিশ পরিদর্শক খান মো. এরফান। শুনানি শেষে আদালত পাঁচ দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
এর আগে গতকাল রোববার রাজধানীর গুলশান থেকে নাসিরকে আটক করা হয়। পরে এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়।
মামলার সূত্রে জানা গেছে, জুলাই আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ৫ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানাধীন পাকা রাস্তার ওপর আন্দোলনে অংশ নেন মো. আসাদুল হক বাবু। ঘটনার দিন বেলা আড়াইটার দিকে মিছিলে থাকা অবস্থায় আসাদুলের বুকে ও ডান পাশে গুলি লাগে। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এ ঘটনায় গত বছরের ৩০ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানায় হত্যা মামলা করেন নিহত আসাদুলের বাবা জয়নাল আবেদীন। এ মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ২৫ জনকে আসামি করা হয়। এ মামলায় নাসির উদ্দীন ২২ নম্বর ও তাঁর ছেলে তৌহিদ আফ্রিদি ১১ নম্বর এজাহারনামীয় আসামি।
বেসরকারি টিভি চ্যানেল মাই টিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দীন সাথীকে একটি হত্যা মামলায় পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জিয়াউদ্দীন আহমেদ তাঁকে রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেন।
দুপুরের পর নাসির উদ্দীনকে আদালতে হাজির করে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার আসাদুল হক বাবু হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডির পুলিশ পরিদর্শক খান মো. এরফান। শুনানি শেষে আদালত পাঁচ দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
এর আগে গতকাল রোববার রাজধানীর গুলশান থেকে নাসিরকে আটক করা হয়। পরে এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়।
মামলার সূত্রে জানা গেছে, জুলাই আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ৫ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানাধীন পাকা রাস্তার ওপর আন্দোলনে অংশ নেন মো. আসাদুল হক বাবু। ঘটনার দিন বেলা আড়াইটার দিকে মিছিলে থাকা অবস্থায় আসাদুলের বুকে ও ডান পাশে গুলি লাগে। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এ ঘটনায় গত বছরের ৩০ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানায় হত্যা মামলা করেন নিহত আসাদুলের বাবা জয়নাল আবেদীন। এ মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ২৫ জনকে আসামি করা হয়। এ মামলায় নাসির উদ্দীন ২২ নম্বর ও তাঁর ছেলে তৌহিদ আফ্রিদি ১১ নম্বর এজাহারনামীয় আসামি।
খুলনার রূপসায় কৃষি ব্যাংকের ভল্ট ভেঙে ১৬ লাখ ১৬ হাজার ৪৯৬ টাকা লুটের রহস্য উন্মোচন করেছে পুলিশ। ঘটনার সঙ্গে জড়িত হোতা ইউনূস শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তাঁর কাছ থেকে চুরির দেড় লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ইউনূস উপজেলার নিকলাপুর গ্রামের ইনছান শেখের ছেলে। গতকাল রোববার৩ মিনিট আগে
ফেনীর মহিপাল উপজেলার আলহাজ্ব কোব্বাদ আহমেদ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে তাঁর অপসারণ চেয়ে বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা। আজ সোমবার সকালে শিক্ষার্থীরা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। এতে সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।৫ মিনিট আগে
শিবগঞ্জে বিদ্যুতের তারে কাপড় শুকাতে গিয়ে মা-ছেলের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার উপজেলার পৌর এলাকার বড়চক দৌলতপুর মহল্লায় এই ঘটনা ঘটে।৮ মিনিট আগে
ভেজাল ওষুধ প্রদর্শন, বিপণন ও বিক্রয়ের অভিযোগে খুলনা নগরীর সোনাডাঙ্গা মজিদ স্মরণীর পাশে লাজ ফার্মাকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।২৪ মিনিট আগে