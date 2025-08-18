Ajker Patrika
মাই টিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দীন ৫ দিনের রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মাই টিভি চেয়ারম্যান মো. নাসির উদ্দীন। ছবি: সংগৃহীত
মাই টিভি চেয়ারম্যান মো. নাসির উদ্দীন। ছবি: সংগৃহীত

বেসরকারি টিভি চ্যানেল মাই টিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দীন সাথীকে একটি হত্যা মামলায় পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জিয়াউদ্দীন আহমেদ তাঁকে রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেন।

দুপুরের পর নাসির উদ্দীনকে আদালতে হাজির করে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার আসাদুল হক বাবু হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডির পুলিশ পরিদর্শক খান মো. এরফান। শুনানি শেষে আদালত পাঁচ দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এর আগে গতকাল রোববার রাজধানীর গুলশান থেকে নাসিরকে আটক করা হয়। পরে এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়।

মামলার সূত্রে জানা গেছে, জুলাই আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ৫ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানাধীন পাকা রাস্তার ওপর আন্দোলনে অংশ নেন মো. আসাদুল হক বাবু। ঘটনার দিন বেলা আড়াইটার দিকে মিছিলে থাকা অবস্থায় আসাদুলের বুকে ও ডান পাশে গুলি লাগে। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় গত বছরের ৩০ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানায় হত্যা মামলা করেন নিহত আসাদুলের বাবা জয়নাল আবেদীন। এ মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ২৫ জনকে আসামি করা হয়। এ মামলায় নাসির উদ্দীন ২২ নম্বর ও তাঁর ছেলে তৌহিদ আফ্রিদি ১১ নম্বর এজাহারনামীয় আসামি।

