সিটিটিসির অভিযানে চুরির মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের অভিযানে চুরি মামলার এক সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
আজ সোমবার ডিএমপির পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
গ্রেপ্তারকৃত আসামির নাম খোরশেদ আলম (৩০)। সিটিটিসি সূত্র জানায়, গতকাল রোববার (১৯ জুলাই) রাত আনুমানিক ৯টা ৫৫ মিনিটে সিটি-ইন্টেলিজেন্স অ্যানালাইসিস বিভাগের একটি দল বিশেষ অভিযান চালিয়ে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানাধীন গোলচত্বর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।
পুলিশ জানায়, খোরশেদ আলম ঢাকা রেলওয়ে থানার একটি চুরি মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি।
আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁকে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। পরে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
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