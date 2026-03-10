রাজধানীতে আবাসিক হোটেল থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

রাজধানীর মগবাজারে আবাসিক হোটেল থেকে ফয়সাল গনি (৩২) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বড় মগবাজার তিনতাঁরা আবাসিক হোটেল থেকে আজ মঙ্গলবার বিকেল ৪টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করে হাতিরঝিল থানা-পুলিশ। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।
হাতিরঝিল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আসাদুজ্জামান জানান, মৃত ফয়সাল গনির বাড়ি ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ড থানার আদর্শ আনন্দলইয়া গ্রামে। বাবার নাম মো. ওসমান গনি। মৃত ফয়সাল ৮ মার্চ মগবাজার তিনতারা হোটেলের ২২৪ নম্বর হোটেল ওঠেন। আজ তাঁর রুম ছাড়ার কথা ছিল। বিকেল পৌনে ৪টার দিকে হোটেল কর্তৃপক্ষ রুমে ধাক্কাধাক্কি করে কোনো সাড়াশব্দ পায়নি। এরপর থানায় সংবাদ দেয় তারা। পরে পুলিশ গিয়ে লাশটি উদ্ধার করেছে।
এসআই আসাদুজ্জামান আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অসুস্থজনিত কারণে ফয়সালের মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে প্রকৃত কারণ জানা যাবে।
কৃষিতে রাসায়নিক বালাইনাশকের অতি ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশবান্ধব ও নিরাপদ সবজি উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশীয় প্রযুক্তিতে জৈব বালাইনাশক (বায়োপেস্টিসাইড) তৈরির ওপর জোর দিয়েছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি)। মঙ্গলবার (১০ মার্চ) বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের কনফারেন্স কক্ষে ‘একাডেমিয়া—শিল৯ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জ-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সিরাজদিখান উপজেলা কমিটির সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ (৭৫) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে তিনি মৃত্যুবরণ১২ মিনিট আগে
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় পানিতে ডুবে আয়মান (৭) ও আল জাহিম (৫) নামের আপন দুই ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১০ মার্চ) বিকেলে উপজেলার মাধবপুর ইউনিয়নের বলাকিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আয়মান ও আল জাহিম ওই গ্রামের সৌদিপ্রবাসী শামসুল আলমের ছেলে।১৪ মিনিট আগে
নীলফামারীর ডিমলা উপজেলায় তিস্তা নদী থেকে অবৈধভাবে পাথর তোলার অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার টেপাখড়িবাড়ী ইউনিয়নের গুঞ্জর খাঁ দীঘিরপাড়সংলগ্ন বালুরচর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।১৫ মিনিট আগে