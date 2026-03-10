Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীতে আবাসিক হোটেল থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর মগবাজারে আবাসিক হোটেল থেকে ফয়সাল গনি (৩২) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বড় মগবাজার তিনতাঁরা আবাসিক হোটেল থেকে আজ মঙ্গলবার বিকেল ৪টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করে হাতিরঝিল থানা-পুলিশ। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।

হাতিরঝিল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আসাদুজ্জামান জানান, মৃত ফয়সাল গনির বাড়ি ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ড থানার আদর্শ আনন্দলইয়া গ্রামে। বাবার নাম মো. ওসমান গনি। মৃত ফয়সাল ৮ মার্চ মগবাজার তিনতারা হোটেলের ২২৪ নম্বর হোটেল ওঠেন। আজ তাঁর রুম ছাড়ার কথা ছিল। বিকেল পৌনে ৪টার দিকে হোটেল কর্তৃপক্ষ রুমে ধাক্কাধাক্কি করে কোনো সাড়াশব্দ পায়নি। এরপর থানায় সংবাদ দেয় তারা। পরে পুলিশ গিয়ে লাশটি উদ্ধার করেছে।

এসআই আসাদুজ্জামান আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অসুস্থজনিত কারণে ফয়সালের মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাপুলিশরাজধানীঢাকা বিভাগমগবাজারঢাকাজেলার খবরলাশ
