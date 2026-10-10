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রেলিংবিহীন ছাদে খেলার সময় নিচে পড়ে শিশুর মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৬, ১৭: ৩৩
রেলিংবিহীন ছাদে খেলার সময় নিচে পড়ে শিশুর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে তিনতলা বাসার ছাদ থেকে পড়ে নুসরাত জাহান জাহালিকা (৯) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে চাঁদ উদ্যানের ৩ নম্বর সড়কের একটি বাসায় এ ঘটনা ঘটে। শিশুটিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত নুসরাত ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন থানার দেউলা গ্রামের সজিব হোসেনের মেয়ে। তাঁরা বর্তমানে মোহাম্মদপুরের চাঁদ উদ্যানের ৩ নম্বর সড়কের ওই বাসায় ভাড়া থাকেন। নুসরাত স্থানীয় হামিম মডেল কিন্ডারগার্টেন স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। তিন বোনের মধ্যে সে ছিল সবার ছোট।

নুসরাতের বাবা মো. সজিব হোসেন জানান, শনিবার বেলা ১টার দিকে বাসার ছাদে খেলছিল নুসরাত। তাঁদের বাসার ছাদে কোনো রেলিং ছিল না। সে নিজের বাসার ছাদ থেকে পাশের বাসার ছাদে, আবার সেখান থেকে নিজেদের ছাদে লাফিয়ে খেলছিল। একপর্যায়ে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হয় সে।

সজিব হোসেন আরও জানান, নুসরাতকে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক বেলা ৩টার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. হাবিবুর রহমান জানান, শিশুটির মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ তদন্ত করছে।

বিষয়:

মোহাম্মদপুরঢাকা জেলামৃত্যুরাজধানীঢাকা বিভাগশিশু
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