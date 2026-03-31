ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, আটক ১১

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ভুলতা ও গোলাকান্দাইল এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেছে উপজেলা প্রশাসন। আজ মঙ্গলবার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত বুলডোজার দিয়ে এসব অবৈধ স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এ সময় দখলের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ১১ জনকে আটক করা হয়েছে।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন রূপগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফরিদ আল সোহান এবং রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সবজেল হোসেন।

জানা যায়, রূপগঞ্জ উপজেলার ভুলতা ও গোলাকান্দাইল এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের অধিকাংশ জায়গা দখল করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা দোকান বসান। এতে যানবাহন চালক, যাত্রী, পথচারী ও এলাকাবাসী চরম ভোগান্তিতে পড়েন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজট লেগে থাকে। এই সমস্যা নিরসনে রূপগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন এ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেন।

এ বিষয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা বারবার উচ্ছেদ করার পরও অবৈধভাবে তারা পুনরায় মহাসড়ক দখলে নিয়ে নেয়। জেলা প্রশাসক মহোদয়ের নির্দেশক্রমে স্থায়ীভাবে এ উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে।’

এখন পর্যন্ত ১১ জনকে আটক করা হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হবে। ফের কেউ অবৈধভাবে মহাসড়ক দখলের চেষ্টা করে তাঁদের বিরুদ্ধেও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

