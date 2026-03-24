Ajker Patrika
ঢাকা

ঈদের পর সালাম-কোলাকুলিতে সচিবালয়ে কর্মদিবস শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৪ মার্চ ২০২৬, ১১: ২০
ঈদের পর প্রথম কর্মদিবসে আজ সচিবালয়ে সালাম, কোলাকুলি ও কুশল বিনিময় করেন সরকারি কর্মচারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

পবিত্র ঈদুল ফিতরের দীর্ঘ ছুটির পর সালাম-কোলাকুলিতে শুরু হলো সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবস। টানা সাত দিনের ছুটি শেষে আজ মঙ্গলবার থেকে প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র সচিবালয়ে কর্মদিবস শুরু হলেও উপস্থিতি ছিল তুলনামূলক কম।

সচিবালয়ের অলিগলি ও কক্ষগুলোতে সালাম, কোলাকুলি ও কুশল বিনিময়ে মেতে ওঠেন সরকারি কর্মচারীরা।

সকাল ৯টার পর সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে প্রবেশ করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এর পরপরই অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। আরও কয়েকটি জাতীয় পতাকাখচিত গাড়ি সচিবালয়ে প্রবেশ করতে দেখা যায়।

মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা নিজ দপ্তরে উপস্থিত হলে সংশ্লিষ্ট সচিব ও দপ্তরপ্রধানেরা তাঁদের সঙ্গে সালাম ও কুশল বিনিময় করতে যান।

সকালে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ চৌধুরী ও প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত।

এ সময় মন্ত্রী বলেন, ‘তেলের পর্যাপ্ত মজুত ও সরবরাহ ছিল। কিন্তু তেল কেনার পরিমাণ ও প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় পাম্পগুলোতে সময়ের আগেই তেল শেষ হয়ে গেছে। ক্রেতাদের এমন প্রবণতায় আমাদের কী করার আছে? আমরা বারবার বলছি তেল আছে, সবাই তেল পাবেন। তেলের অভাবে কারও গাড়ি কি বন্ধ হয়ে গেছে?’

বিষয়:

ঈদসচিবালয়ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢাকাঈদুল ফিতর
ইরান-যুক্তরাষ্ট্র বৈঠক পাকিস্তানে

ইরানে অভ্যুত্থান ঘটাতে ব্যর্থ মোসাদ, খেপেছেন নেতানিয়াহু

ট্রাম্প কেন পিছু হটলেন, হামলা স্থগিতের ঘোষণায় যেসব প্রশ্নের উত্তর নেই

যুদ্ধ বন্ধে ৫ বছর ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি স্থগিতসহ ইরানের কাছে যেসব দাবি জানালেন ট্রাম্প

কলার মোচা দেখিয়ে কয়েক শ ট্রেনযাত্রীর প্রাণ বাঁচালেন দিনমজুর এনামুল

সম্পর্কিত

অটোরিকশাকে চাপা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল বালুবাহী ট্রাক, নিহত ৩

অটোরিকশাকে চাপা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল বালুবাহী ট্রাক, নিহত ৩

ঈদের পর সালাম-কোলাকুলিতে সচিবালয়ে কর্মদিবস শুরু

ঈদের পর সালাম-কোলাকুলিতে সচিবালয়ে কর্মদিবস শুরু

বাগেরহাটে কিশোরীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

বাগেরহাটে কিশোরীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

চকরিয়ায় পুলিশ কর্মকর্তার মৃত্যু

চকরিয়ায় পুলিশ কর্মকর্তার মৃত্যু