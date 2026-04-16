ঢাকা মেডিকেলের সামনে প্রাইভেট কারচাপায় বৃদ্ধা নিহত

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের সামনে প্রাইভেট কারের চাপায় অজ্ঞাতনামা এক বৃদ্ধার (৭৫) মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ভোর ৪টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
গাড়ির মালিক কামরান মোল্লা জানান, তাঁর বাসা বাড্ডায়। আজ ভোরে এক রোগীকে নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলেন। ঢামেকের জরুরি বিভাগের গেট দিয়ে ঢোকার সময় পুলিশ ক্যাম্পের সামনে রাস্তায় বস্তা মুড়িয়ে শুয়ে ছিলেন ওই বৃদ্ধা। তবে প্রাইভেট কারের চালক আলম সেটি বুঝতে পারেননি। তিনি ভেবেছিলেন, খালি বস্তা ফেলে রেখেছে কেউ। গাড়ির ভেতর জরুরি রোগী থাকায় দ্রুত তিনি সেটির ওপর দিয়েই চলে আসেন। পরে বুঝতে পেরে গাড়ি থামিয়ে ওই নারীকে জরুরি বিভাগে ভর্তি করান। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভোর সাড়ে ৫টার দিকে তিনি মারা যান।
ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, নিহত নারী ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন এবং রাতে পুলিশ ক্যাম্পের সামনে বস্তা মুড়িয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। ঘটনার পর গাড়িচালক আলমকে শাহবাগ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
