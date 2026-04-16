রামেক হাসপাতালে হামের উপসর্গে আরও এক শিশুর মৃত্যু

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
গতকাল বুধবার সকাল থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক শিশুর মৃত্যু হয়।
রামেক হাসপাতালের মুখপাত্র শংকর কুমার বিশ্বাস এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
হাসপাতালের মুখপাত্র জানান, এই ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে নতুন আরও ১১টি শিশু ভর্তি হয়েছে। আর সুস্থ হওয়ায় ছাড়পত্র পেয়েছে ২৯টি।
শংকর কুমার বিশ্বাস আরও জানান, এখন হাসপাতালের হাম আইসোলেশন ওয়ার্ডে ১৪৫ জন ভর্তি আছে। সংক্রমণ শুরুর পর এ পর্যন্ত ৬১৩ জন ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে আজ পর্যন্ত ৫১টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
