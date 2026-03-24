নিরাপদ ঈদযাত্রায় পুলিশ সদস্যরা নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন: আইজি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৪ মার্চ ২০২৬, ১৩: ১৮
ঈদের ছুটি শেষে প্রথম কর্মদিবসে আজ মঙ্গলবার সকালে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে আয়োজিত ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে আইজি মো. আলী হোসেন ফকির। ছবি: পুলিশ সদর দপ্তর

ঈদুল ফিতরের ছুটিতে ঘরমুখী মানুষের যাত্রা নিরাপদ ও স্বস্তিদায়ক করতে পুলিশ সদস্যরা নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজি) মো. আলী হোসেন ফকির।

ঈদের টানা সাত দিনের ছুটি শেষে প্রথম কর্মদিবসে আজ মঙ্গলবার সকালে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে আয়োজিত ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

পুলিশপ্রধান বলেন, এবারের ঈদে ঘরমুখী মানুষের ঈদযাত্রা নিরাপদ ও স্বস্তিদায়ক করতে হাইওয়ে, ট্রাফিক ও জেলা পুলিশসহ সব ইউনিটের সদস্যরা অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন।

অনুষ্ঠানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় আরও কার্যকর ভূমিকা পালনে পুলিশ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান আইজিপি।

এ সময় পুলিশপ্রধান পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে কর্মরত সব পর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তা ও সদস্য এবং সিভিল স্টাফদের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করেন এবং তাঁদেরকে ঈদ-উত্তর আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান।

অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত আইজিরাসহ ঢাকায় পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের প্রধান এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

