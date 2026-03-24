নিরাপদ ঈদযাত্রায় পুলিশ সদস্যরা নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন: আইজি

ঈদুল ফিতরের ছুটিতে ঘরমুখী মানুষের যাত্রা নিরাপদ ও স্বস্তিদায়ক করতে পুলিশ সদস্যরা নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজি) মো. আলী হোসেন ফকির।
ঈদের টানা সাত দিনের ছুটি শেষে প্রথম কর্মদিবসে আজ মঙ্গলবার সকালে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে আয়োজিত ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।
পুলিশপ্রধান বলেন, এবারের ঈদে ঘরমুখী মানুষের ঈদযাত্রা নিরাপদ ও স্বস্তিদায়ক করতে হাইওয়ে, ট্রাফিক ও জেলা পুলিশসহ সব ইউনিটের সদস্যরা অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন।
অনুষ্ঠানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় আরও কার্যকর ভূমিকা পালনে পুলিশ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান আইজিপি।
এ সময় পুলিশপ্রধান পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে কর্মরত সব পর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তা ও সদস্য এবং সিভিল স্টাফদের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করেন এবং তাঁদেরকে ঈদ-উত্তর আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান।
অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত আইজিরাসহ ঢাকায় পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের প্রধান এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।
রাজশাহীর পবা উপজেলায় ‘মব’ তৈরি করে এক আসামি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। পরে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে আসামির কাছে চাবি পাঠিয়ে পুলিশ হাতকড়া উদ্ধার করেছে বলে দাবি করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।৬ মিনিট আগে
হাতিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের একেবারে প্রাচীন বিদ্যাপীঠ জাহাজমারা উচ্চবিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে গতকাল এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে অংশ নেন বিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা।১ ঘণ্টা আগে
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বিস্ফোরণে মতিউর রহমান (২৫) নামের এক যুবকের হাত-পা ও মুখমণ্ডল ঝলসে গেছে। গতকাল সোমবার (২৩ মার্চ) সন্ধ্যায় উপজেলার কুশলী ইউনিয়নের নিলফা বাজার এলাকার নিজ বাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনায় আহত হন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলায় হামলা চালিয়ে বাউলগানের আসর পণ্ড করার ঘটনা ঘটেছে। গত রোববার রাতে উপজেলার শ্রীপুর গ্রামে ইব্রাহিম শাহ মাজারের পাশে এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা।১ ঘণ্টা আগে