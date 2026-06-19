Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বিএনপি নেতাকে কুপিয়ে আহত

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ১৯ জুন ২০২৬, ১৮: ০৭
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বিএনপি নেতাকে কুপিয়ে আহত
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে দুর্বৃত্তদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মোহাম্মদপুর থানা বিএনপির নেতা নুরুল ইসলাম (৫৫) গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার বেলা আড়াইটার দিকে মোহাম্মদপুর সাত মসজিদ হাউজিংয়ের ৪ নম্বর সড়কের ৩১ নম্বর বাসার নিচে এই হামলার ঘটনা ঘটে। পরে তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আহত ব্যক্তির ছোট ভাই বিল্লাল হোসেন জানান, জুমার নামাজ শেষে বাসার নিচে নামলে তিনটি মোটরসাইকেলে করে আসা ছয় দুর্বৃত্ত নুরুল ইসলামের ওপর হামলা চালায়। তারা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর মুখ, কাঁধ ও বাঁ হাতে এলোপাতাড়ি কোপ দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। তাঁর চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এসে প্রথমে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

বিল্লাল হোসেন বলেন, নুরুল ইসলাম মোহাম্মদপুর থানার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। পাশাপাশি তিনি বর্জ্য সংগ্রহের ঠিকাদারির কাজ করেন। কারা, কী কারণে তাঁর ওপর হামলা চালিয়েছে, তা এখনো জানা যায়নি।

৩৩ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির ক্ষুদ্রঋণ সমবায়বিষয়ক সম্পাদক রাসেল হাওলাদার বলেন, নুরুল ইসলাম ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। হামলার কারণ জানতে তাঁর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা হলেও মুখে আঘাত থাকায় তিনি কথা বলতে পারেননি। সুস্থ হলে ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বলেন, মোহাম্মদপুর থেকে আহত অবস্থায় একজন বিএনপি নেতাকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। তাঁর মুখ, কাঁধসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। বর্তমানে জরুরি বিভাগে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

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