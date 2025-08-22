Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

গোপালগঞ্জে বিএনপি নেতার বাসা থেকে পাইপগান ও কার্তুজ উদ্ধার

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি
ডা. কে এম বাবরের বাসা থেকে উদ্ধারকৃত পাইপগান ও কার্তুজ। ছবি: সংগৃহীত
ডা. কে এম বাবরের বাসা থেকে উদ্ধারকৃত পাইপগান ও কার্তুজ। ছবি: সংগৃহীত

গোপালগঞ্জ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. কে এম বাবরের বাসভবনে অভিযান চালিয়েছে যৌথ বাহিনী। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ২টায় জেলা শহরের থানাপাড়া এলাকায় বিএনপি নেতা বাবরের বাসায় অভিযান চালিয়ে বাথরুমের ফ্লাশের পানির মধ্যে থেকে দেশীয় একটি পাইপগান ও কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। তবে ওই সময় বাবর বাসায় ছিলেন না।

এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন গোপালগঞ্জের পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান।

তিনি বলেন, অভিযান শেষে উদ্ধারকৃত পাইপগান ও কার্তুজ সদর থানায় জমা দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় প্রাথমিকভাবে একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। পরবর্তী সময় তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এ বিষয়ে গোপালগঞ্জ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ডা. কে এম বাবর আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বৃহস্পতিবার দুপুরে জরুরি কাজে ঢাকায় গেলে রাতে যৌথ বাহিনী আমার বাসায় অভিযান চালায়। তখন বাড়িতে আমার স্ত্রী, দুই সন্তান ও গৃহকর্মী ছিল। অস্ত্র যেগুলো পাওয়া গেছে, সেগুলো আমার নয়। আমাকে হয়রানি করার জন্য প্রতিপক্ষের লোকজন এ ঘটনা ঘটিয়েছে। কারণ, আমার বাসায় কোনো প্রকার অস্ত্র থাকার প্রশ্নই ওঠে না। আমি চাই সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে সেনাবাহিনী প্রকৃত ঘটনা বের করুক।’

বিষয়:

গোপালগঞ্জঅভিযানঢাকা বিভাগজেলার খবরযৌথবাহিনী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের নতুন বেতন নির্ধারণে কমিটি

চাকরির নামে মিরপুর-শেওড়াপাড়ায় বাসায় ডেকে নারীর সঙ্গে ভিডিও ধারণের পর টাকা হাতিয়ে নিত ‘হানি ট্র্যাপ’ চক্র

দুস্থদের ৩৪ লাখ টাকা নিয়ে লাপাত্তা মোহনগঞ্জ সমাজসেবা কর্মকর্তা

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের খোঁজ মিলছে না

৫ দুর্বল ব্যাংক একীভূতকরণে অর্থায়ন নিয়ে শঙ্কা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

পুলিশের হাতে দেওয়ার রাতেই থানা-হাজতে স্কুলের অফিস সহকারীর ‘আত্মহত্যা’

পুলিশের হাতে দেওয়ার রাতেই থানা-হাজতে স্কুলের অফিস সহকারীর ‘আত্মহত্যা’

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের খোঁজ মিলছে না

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের খোঁজ মিলছে না

ফিলিস্তিনের কান্না: আরব বিশ্ব ও জাতিসংঘের ভূমিকা

ফিলিস্তিনের কান্না: আরব বিশ্ব ও জাতিসংঘের ভূমিকা

দনবাস চান পুতিন—ন্যাটো তো নয়ই, পশ্চিমা সেনাও থাকবে না ইউক্রেনে

দনবাস চান পুতিন—ন্যাটো তো নয়ই, পশ্চিমা সেনাও থাকবে না ইউক্রেনে

তথ্য যাচাইয়ের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করবেন—ইউটিউব চ্যানেলে সিইসির বার্তা

তথ্য যাচাইয়ের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করবেন—ইউটিউব চ্যানেলে সিইসির বার্তা

সম্পর্কিত

চাঁদাবাজমুক্ত দেশ গড়তে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের বিকল্প নেই: মুজিবুর রহমান

চাঁদাবাজমুক্ত দেশ গড়তে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের বিকল্প নেই: মুজিবুর রহমান

ভোরে হোটেল, দুপুরে কলেজ: বাবার হাত ধরেই ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন বুনছেন নাসরিন

ভোরে হোটেল, দুপুরে কলেজ: বাবার হাত ধরেই ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন বুনছেন নাসরিন

থানার ৩০০ গজ দূরে ফোনের দোকানে চুরি, কোটি টাকার পণ্য লুট

থানার ৩০০ গজ দূরে ফোনের দোকানে চুরি, কোটি টাকার পণ্য লুট

স্টারলিংকের ফ্রি ইন্টারনেট ও আরও যা অঙ্গীকার করলেন জিএস প্রার্থী বাকের

স্টারলিংকের ফ্রি ইন্টারনেট ও আরও যা অঙ্গীকার করলেন জিএস প্রার্থী বাকের