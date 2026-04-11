Ajker Patrika
ঢাকা

সংবাদ প্রকাশের পর উত্তরায় ফুটপাত-রাস্তা দখলমুক্ত, গ্রেপ্তার ৪

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 
উত্তরা ৩ নম্বর সেক্টরের রাজলক্ষ্মী-সংলগ্ন ২ ও ৩ নম্বর সড়কে উচ্ছেদ অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর উত্তরায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ফুটপাত ও রাস্তা দখলমুক্ত করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ এবং রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অভিযোগে ১১টি মামলা করেছে ট্রাফিক পুলিশ।

আজ শনিবার (১১ এপ্রিল) বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত উত্তরা ৩ নম্বর সেক্টরের রাজলক্ষ্মী-সংলগ্ন ২, ৩ ও ৭ নম্বর সেক্টর-সংলগ্ন আজমপুরের রবীন্দ্র সরণি সড়কে এই অভিযান চালানো হয়। এ সময় রাস্তা ও ফুটপাত দখল করে গড়ে ওঠা শত শত টংদোকান, কাপড়ের ভ্যান, খাবারের দোকান ও কাঁচামাল বিক্রির ভ্যান সরিয়ে দেওয়া হয়।

অভিযানকালে বিমানবন্দর জোনের ট্রাফিক পুলিশ, আজমপুর পুলিশ ফাঁড়ির সদস্য ও থানা-পুলিশের সমন্বয়ে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানকালে রাস্তা ও ফুটপাত অবৈধভাবে দখল করে দোকানপাট করার অভিযোগে মো. তানভীর (২২), সাব্বির মোল্লা (২৭), মো. শাওন (২৪) ও এহসানুল হক জীবন (২৪) নামের চারজনকে গ্রেপ্তার করে ফাঁড়ির পুলিশ।

উত্তরা বিএনএস-হাউজ বিল্ডিং সড়কে উচ্ছেদের পর দৃশ্য। ছবি: আজকের পত্রিকা

এ ছাড়াও ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের উত্তরার বিএনএস সেন্টার থেকে হাউজ বিল্ডিংয়ের নর্থ টাওয়ার আজ (শনিবার) সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাস্তা দখল করে ফুটপাত ও বিজিবি মার্কেটের সামনের মহাসড়কে গাড়ি পার্কিং করে রাস্তায় প্রতিবিন্ধকতা রোধে অভিযান চালায় উত্তরা পূর্ব জোনের ট্রাফিক পুলিশ। অভিযানকালে মহাসড়কে ওপর গাড়ি পার্কিং করে মেরামত ও অবৈধ পার্কিংয়ের অভিযোগে ১১টি ট্রাফিক আইনে মামলা দিয়েছে ট্রাফিক পুলিশ।

উত্তরা বিএনএস-হাউজ বিল্ডিং সড়কে উচ্ছেদের পর দৃশ্য। ছবি: আজকের পত্রিকা

এর আগে আজ (শনিবার) আজকের পত্রিকায় প্রিন্ট ভার্সনে ‘উচ্ছেদের পরও একই চিত্র’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদ প্রকাশের পরপরই উত্তরার বিভিন্ন স্থানে অভিযানে চালায় পুলিশ প্রশাসন। দুর্ভোগের বিষয়ে সংবাদ প্রকাশের জন্য আজকের পত্রিকাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক পথচারী বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা ও ফুটপাত দখল হয়ে থাকলেও প্রশাসনের নজরে তেমন একটা আসেনি। নামকাওয়াস্তে একদিকে অভিযান হয়েছে, অন্যদিকে ফের দখল হয়ছে। সংবাদ প্রকাশের পর আবার উচ্ছেদ চালিয়ে রাস্তাটি পরিষ্কার করেছে পুলিশ। যদি এমন পরিষ্কার থাকে, তাহলে রাস্তার যানজট অনেকটা কমে যাবে এবং স্বস্তিদায়ক চলাচল করতে পারবে জনগণ।’

এ বিষয়ে ডিএমপির উত্তরা পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ খালিদ মুনসুর বলেন, ‘রাজলক্ষ্মী এলাকায় ফুটপাত দখল করে ব্যবসা-বাণিজ্যের অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদেরকে আগামীকাল (রোববার) স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পাঠানো হবে।’

ঢাকার উত্তরা: উচ্ছেদের পরও একই চিত্রঢাকার উত্তরা: উচ্ছেদের পরও একই চিত্র

অপর দিকে হাউজ বিল্ডিং ট্রাফিক পুলিশ বক্সের টিআই (ট্রাফিক ইন্সপেক্টর) সূজা উদ্দিন বলেন, ‘আজ আমরা এক ঘণ্টা পরপর বিএনএস সেন্টার থেকে হাউজ বিল্ডিং পর্যন্ত মহাসড়কে অবৈধ পার্কিং ও রাস্তা দখল করে গড়ে ওঠা ফুটপাতের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছি। এ সময় অবৈধ পার্কিং করে রাস্তায় প্রতিবিন্ধকতা সৃষ্টির অভিযোগে ১১টি গাড়ির বিরুদ্ধে ট্রাফিক আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে।’ তিনি বলেন, এ ছাড়া হাউজ বিল্ডিং এলাকার রহমানিয়া সুপার মার্কেটের সামনে অবৈধভাবে রাখা ফার্নিচার মালামালগুলো সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়াও রাজলক্ষ্মী ট্রাফিক পুলিশ বক্সের টিআই মোহাম্মদ জলিল বলেন, ‘রাজলক্ষ্মী এলাকায় রাস্তা দখল গড়ে ওঠা ফুটপাত উচ্ছেদ করতে আমাদের ট্রাফিক পুলিশ সদস্যরা গেলে ফুটপাতের ব্যবসায়ীরা তাঁদের ওপর মারমুখী হয়ে ওঠেন। তাঁদের সঙ্গে প্রায়ই দুর্ব্যবহার করেন। পরে আজ (শনিবার) ট্রাফিক পুলিশ, ফাঁড়ির পুলিশ, থানা-পুলিশ ও অতিরিক্ত ফোর্সের মাধ্যমে ফুটপাত দখলমুক্ত করা হয়েছে।’

বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় শরীরে এইচআইভি জীবাণু পুশ, তরুণীর আত্মহত্যা

কুষ্টিয়ায় ‘পীরের’ আস্তানায় হামলা-আগুন, আস্তানাপ্রধান নিহত

ঘণ্টায় ২৫০০০ মাইল বেগ, ৫০০০ ডিগ্রি তাপ সহ্য করে যেভাবে নিরাপদে অবতরণ নভোচারীদের

লিভার সুস্থ রাখতে এসব অভ্যাস বাদ দিন

খলিলুর রহমান-জয়শঙ্কর বৈঠক: শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের দাবি, প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর নিয়ে আলোচনা

ইরানের ৭০ সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে তিন তুখোড় কূটনীতিক

ডিজিটাল নিরাপত্তা সচেতনতায় বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রশিক্ষণ দিলেন ড্যাফোডিল শিক্ষার্থীরা

সংরক্ষিত নারী আসন: দুই দিনে বিএনপির মনোনয়ন বিক্রি ১০২৫

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান শান্তি আলোচনায় যোগ দিচ্ছে চীন

কুষ্টিয়ায় ‘পীরের’ আস্তানায় হামলা-আগুন, আস্তানাপ্রধান নিহত

হত্যা মামলায় সাবেক সেনা কর্মকর্তা মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী ফের রিমান্ডে

রাজশাহীতে ভোটের মাঠে নামলেন এনসিপির মেয়র প্রার্থী

সিলেটে মোটরসাইকেল চোরসহ আটক ২

