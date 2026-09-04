Ajker Patrika
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জাতীয় হৃদ্‌রোগ ইনস্টিটিউটে দালাল আটক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ০০
জাতীয় হৃদ্‌রোগ ইনস্টিটিউটে দালাল আটক
ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর জাতীয় হৃদ্‌রোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে রোগীদের সহজে চিকিৎসা ও বিভিন্ন পরীক্ষা করিয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে মো. আব্দুল মান্নান (৩৫) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছেন আনসার সদস্যরা। পরে তাঁকে আইনগত ব্যবস্থা নিতে শেরে-বাংলা-নগর থানা-পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকাল ৯টা ২০ মিনিটে ঢাকা মহানগর আনসারের (ডিএমএ) পশ্চিম জোনের শেরে-বাংলা-নগর থানাধীন জাতীয় হৃদ্‌রোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে এ অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়।

আনসার সূত্র জানায়, হাসপাতালে সেবা নিতে আসা এক আনসার সদস্যের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগের ভিত্তিতে ক্যাম্প ইনচার্জ পিসি মো. আমিনুল হকের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় এপিসি রফিকুল ইসলাম, আনসার সদস্য মো. আতোয়ার ও মো. রুবেল হোসেনের সমন্বয়ে দায়িত্বে থাকা আনসার টিম চিহ্নিত দালাল চক্রের সদস্য আব্দুল মান্নানকে আটক করে।

আটক আব্দুল মান্নান কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার কড়িবাড়ী গ্রামের মো. মনু মিয়ার ছেলে। তিনি বর্তমানে ঢাকার মোহাম্মদপুরের হুমায়ুন রোড এলাকায় বসবাস করেন।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আব্দুল মান্নান রোগীদের সহজে চিকিৎসাসেবা ও বিভিন্ন পরীক্ষা করিয়ে দেওয়ার কথা বলে হাসপাতালের বাইরে বেসরকারি ক্লিনিকে নিয়ে গিয়ে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার কথা স্বীকার করেন। এভাবে এক ভুক্তভোগীর কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

আনসার কর্তৃপক্ষ জানায়, হাসপাতাল এলাকায় দালাল চক্রের অপতৎপরতা প্রতিরোধে নিয়মিত নজরদারি ও অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এ ধরনের তৎপরতা রোগী ও স্বজনদের নিরাপত্তা এবং নির্বিঘ্ন চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বিষয়:

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