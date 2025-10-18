Ajker Patrika
শাহজালাল বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজের আগুন নিয়ন্ত্রণে: ফায়ার সার্ভিস

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ২১: ৫৮
রাজধানী ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে (আমদানি করা পণ্যের মজুত স্থান) লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাত ৯টা ১৮ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে আগুন পুরোপুরি নিভতে আরও সময় লাগবে।

এর আগে, আজ বেলা ২টা ১৫ মিনিটে বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন লাগে।

ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম এক খুদেবার্তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে আজ সন্ধ্যা ৭টার দিকে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন সাংবাদিকদের বলেন, ‘এখনো যথেষ্ট আগুন রয়েছে, তবে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।’ উপদেষ্টা আরও বলেন, আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স, এয়ারপোর্ট অথোরিটি, আনসারসহ সবার সমন্বিত চেষ্টায় ফায়ার সার্ভিসের নেতৃত্বে ৩৭টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।

