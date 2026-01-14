জাকসু নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকালে মারা যাওয়া শিক্ষিকার নামে জাবির সিনেট ভবনের নামকরণ

জাবি প্রতিনিধি
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচন চলাকালে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করা চারুকলা বিভাগের প্রভাষক জান্নাতুল ফেরদৌস মৌমিতার স্মরণে তাঁর নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনের নামকরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
আজ বুধবার (১৪ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এ বি এম আজিজুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এ বি এম আজিজুর রহমান বলেন, জান্নাতুল ফেরদৌস মৌমিতা ম্যাডামের বিভাগের আবেদন এবং শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সিন্ডিকেট মিটিংয়ে এই নামকরণের অনুমোদন দেওয়া হয় এবং দ্রুতই এটি বাস্তবায়ন করা হবে।
জানা গেছে, প্রয়াত জান্নাতুল ফেরদৌস মৌমিতা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা (চিত্রকলা শৃঙ্খলা) বিভাগের ৪২তম আবর্তনের শিক্ষার্থী ছিলেন। পরে একই বিভাগের প্রভাষক হিসেবে শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হন।
