কেরানীগঞ্জে জাল টাকার কারখানার সন্ধান, গ্রেপ্তার ২

ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে অভিযান চালিয়ে ৮ লাখ জাল টাকাসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা জেলা দক্ষিণ ডিবি পুলিশ। গ্রেপ্তার একজনের বহুতল বাড়িতে জাল টাকা বানানোর কারখানার সন্ধান পাওয়া গেছে। গতকাল সোমবার (৪ মে) মধ্যরাতে কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভাংনা মুজিবনগর এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. কাউছার (৫০) ও মো. কামাল (৫১)। গ্রেপ্তার কামালের পাঁচতলা বাড়ির তৃতীয় তলায় অভিযান চালিয়ে একটি জাল টাকা তৈরির কারখানার সন্ধান পাওয়া যায়। এ সময় কারখানা থেকে একটি ইপিএসওএন প্রিন্টার, একটি হ্যান্ড সিলার মেশিন এবং জাল টাকা ছাপানোর কাজে ব্যবহৃত তিনটি কাঠের ফ্রেমযুক্ত ডাইস জব্দ করা হয়।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তরিকুল ইসলাম বলেন, ঈদুল আজহা সামনে রেখে জাল টাকা তৈরিকারী চক্র সক্রিয় হচ্ছে—এমন তথ্যের ভিত্তিতে গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে নগদ জাল টাকাসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি আরও জানান, গ্রেপ্তার দুজন পেশাদার জাল টাকা তৈরির কারিগর। এর আগেও তাঁরা একাধিকবার জাল টাকাসহ গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কেরানীগঞ্জসহ রাজধানীর বিভিন্ন থানায় অন্তত সাতটি মামলা রয়েছে।
ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় পাঁচ বছর আগে মাসুদ রানা (৪৫) নামের এক ইতালিপ্রবাসীকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় পৌর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ইমদাদুল হক বাচ্চুকে প্রধান আসামি করে হত্যা মামলা করে পরিবার। তদন্ত শেষে ৩৪ জনের নাম উল্লেখ করে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেন পুলিশের তদন্ত কর্মকর্তা।৭ মিনিট আগে
রূপগঞ্জে পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে হত্যা মামলার আসামি শামীম মিয়াকে ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ সময় হামলায় বেশ কয়েকজন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন।৩৬ মিনিট আগে
কক্সবাজারের টেকনাফে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে মাহমুদুল্লাহ (১৯) নামের এক রোহিঙ্গা তরুণকে আটক করেছে পুলিশ। আটক মাহমুদুল্লাহ টেকনাফ জাদিমুড়া মুচনী ২৪ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দা।৩৯ মিনিট আগে
স্কুল শেষে চাচির সঙ্গে বাড়ি ফিরছিল ছোট্ট নুসরাত। বাড়িতে মা হয়তো মেয়ের ঘরে ফেরার অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু রাস্তা পার হওয়ার সময় দ্রুতগতির বাস চিরতরে কেড়ে নিল মায়ের আদরের ধন, কলিজার টুকরাকে। আজ মঙ্গলবার (৫ মে) দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মিরসরাই উপজেলার চিনকি আস্তানা এলাকায় বাসের ধাক্কায়৪০ মিনিট আগে