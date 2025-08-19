Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

নাশকতা মামলায় কারাগারে আওয়ামী লীগ নেতা

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি  
আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ২০: ১৫
মো. মজিবর রহমান। ছবি: সংগৃহীত
মো. মজিবর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার আওয়ামী লীগের নেতা মো. মজিবর রহমানকে নাশকতা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাতে ঢাকার নবীনগর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ মঙ্গলবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে মানিকগঞ্জ কারাগারে পাঠানো হয়।

মজিবর রহমান শিবালয় উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য। তিনি শিবালয়ের তেঘড়ি গ্রামের মৃত শেখ অহেদ আলির ছেলে।

শিবালয় থানার (এসআই) সুমন চক্রবর্তী জানান, ৫ আগস্ট শিবালয়ের পাটুরিয়া ফেরিঘাট এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার ওপর হামলা ও নাশকতার ঘটনায় করা মামলার তদন্তে মজিবরের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়। এ মামলার এজাহারভুক্ত ও অন্যান্য আসামির গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

মানিকগঞ্জঢাকা বিভাগশিবালয়কারাগারআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তারা বড় হলে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হবে: সেনাপ্রধান

এনবিআর কর্মকর্তার কাণ্ড: কৃত্রিম অঙ্গের ঘোষণা দিয়ে ৪৫০ টন গয়না আমদানি

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিসিএসের আদলে শিক্ষক নিয়োগ

যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

আবাসন কোম্পানির অনিয়ম অনুসন্ধানে গড়িমসি, দুদকের উপপরিচালক বরখাস্ত

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

পাহাড়ের মাটিতে এখন মরুভূমির ফলের স্বাদ

পাহাড়ের মাটিতে এখন মরুভূমির ফলের স্বাদ

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এনসিপির মাহিন সরকারকে বহিষ্কার

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এনসিপির মাহিন সরকারকে বহিষ্কার

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

সম্পর্কিত

ফুলবাড়ীতে বিদ্যুতায়িত হয়ে কৃষকের মৃত্যু

ফুলবাড়ীতে বিদ্যুতায়িত হয়ে কৃষকের মৃত্যু

মহাসড়কে উল্টে গেল তুলাবোঝাই ট্রাক, ১১ ঘণ্টা যানজট-ভোগান্তি

মহাসড়কে উল্টে গেল তুলাবোঝাই ট্রাক, ১১ ঘণ্টা যানজট-ভোগান্তি

টেকনাফে এসে অপহরণের শিকার যুবক, ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি

টেকনাফে এসে অপহরণের শিকার যুবক, ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি

এক দিনের মাথায় পরিবর্তন কোম্পানীগঞ্জের ইউএনও

এক দিনের মাথায় পরিবর্তন কোম্পানীগঞ্জের ইউএনও