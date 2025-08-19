নাশকতা মামলায় কারাগারে আওয়ামী লীগ নেতা

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি
মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার আওয়ামী লীগের নেতা মো. মজিবর রহমানকে নাশকতা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাতে ঢাকার নবীনগর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ মঙ্গলবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে মানিকগঞ্জ কারাগারে পাঠানো হয়।
মজিবর রহমান শিবালয় উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য। তিনি শিবালয়ের তেঘড়ি গ্রামের মৃত শেখ অহেদ আলির ছেলে।
শিবালয় থানার (এসআই) সুমন চক্রবর্তী জানান, ৫ আগস্ট শিবালয়ের পাটুরিয়া ফেরিঘাট এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার ওপর হামলা ও নাশকতার ঘটনায় করা মামলার তদন্তে মজিবরের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়। এ মামলার এজাহারভুক্ত ও অন্যান্য আসামির গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার আওয়ামী লীগের নেতা মো. মজিবর রহমানকে নাশকতা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাতে ঢাকার নবীনগর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ মঙ্গলবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে মানিকগঞ্জ কারাগারে পাঠানো হয়।
মজিবর রহমান শিবালয় উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য। তিনি শিবালয়ের তেঘড়ি গ্রামের মৃত শেখ অহেদ আলির ছেলে।
শিবালয় থানার (এসআই) সুমন চক্রবর্তী জানান, ৫ আগস্ট শিবালয়ের পাটুরিয়া ফেরিঘাট এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার ওপর হামলা ও নাশকতার ঘটনায় করা মামলার তদন্তে মজিবরের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়। এ মামলার এজাহারভুক্ত ও অন্যান্য আসামির গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীতে বিদ্যুতায়িত হয়ে আব্দুল সাত্তার (৫২) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার শিমুলবাড়ী ইউনিয়নের জ্যোতিন্দ্রনারায়ণ গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।৭ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে মহাসড়কে উল্টে যাওয়া তুলাবোঝাই একটি ট্রাক অনেক চেষ্টার পর সরানো গেছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে রেকারসহ পর্যাপ্ত সরঞ্জাম এনে হাইওয়ে পুলিশ মহাসড়ক থেকে ট্রাকটি সরায়। বার আউলিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মোমিন এ কথা নিশ্চিত করেন।১৬ মিনিট আগে
কক্সবাজারের টেকনাফে এসে মো. হাসিম নামের এক যুবক অপহরণের শিকার হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মোবাইল ফোনে ছেলে অপহরণের বিষয়টি জানান হাসিমের বাবা নুর হোসেন। অপহরণকারীরা ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছেন বলে তিনি জানান।৩০ মিনিট আগে
এক দিনের মাথায় সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) বদলির সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সিলেট বিভাগীয় কমিশনার খান মো. রেজা-উন-নবী স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার ইউএনও মোহাম্মদ রবিন মিয়াকে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে১ ঘণ্টা আগে