Ajker Patrika
ঢাকা

মুহসীন হল মাঠে বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখলেন মেসির বন্ধু রুলি, সঙ্গে আর্জেন্টাইন রাষ্ট্রদূত

ঢাবি প্রতিনিধি
মুহসীন হল মাঠে বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখলেন মেসির বন্ধু রুলি, সঙ্গে আর্জেন্টাইন রাষ্ট্রদূত
ঢাবির হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল মাঠে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দেখতে আসেন আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত মার্সেলো কার্লোস সেসা ও লিওনেল মেসির বন্ধু রুলি। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিশ্বকাপ ফুটবলে সোমবার রাতে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ ছিল ইউরোপের দেশ অস্ট্রিয়া। এই ম্যাচ উপভোগ করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল মাঠে উপস্থিত হয়েছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত মার্সেলো কার্লোস সেসা। তাঁর সঙ্গে এ সময় ছিলেন ফুটবল তারকা লিওনেল মেসির বন্ধু রুলি এবং তাঁর কয়েকজন টিমমেট।

সোমবার (২২ জুন) রাত ১০টার দিকে রাষ্ট্রদূত মার্সেলো কার্লোস সেসা, মেসির বন্ধু রুলিসহ কয়েকজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পৌঁছান। যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসে অনুষ্ঠেয় ম্যাচটি বড় পর্দায় উপভোগের সময় তাঁদের উপস্থিতিতে শিক্ষার্থী ও আর্জেন্টিনা সমর্থকদের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়।

এদিকে লিওনেল মেসির ৩৯তম জন্মদিন উপলক্ষে আগামীকাল বুধবার (২৪ জুন) বেলা ২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে ফ্ল্যাশমবের আয়োজন করেছে ‘ঢাবি আর্জেন্টিনা ঐক্য পরিষদ’।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওই অনুষ্ঠানে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত মার্সেলো কার্লোস সেসা, মেসির বন্ধু রুলি এবং আর্জেন্টিনা থেকে আগত আরও কয়েকজন অতিথি উপস্থিত থাকবেন।

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