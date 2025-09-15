পদ্মা সেতুতে চালু হলো ইলেকট্রনিক টোল আদায়

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
দক্ষিণবঙ্গের ২১ জেলার প্রবেশদ্বার মুন্সিগঞ্জের মাওয়ায় পদ্মা সেতুতে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়েছে ইলেকট্রনিক টোল আদায় কার্যক্রম। আজ সোমবার সেতুতে এ কার্যক্রম চালু করা হয়। ফলে প্রথমবারের মতো এ প্রযুক্তিতে দেশের টোল ব্যবস্থাপনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
প্রযুক্তি ব্যবহারে পদ্মা সেতুতে স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা যানবাহনের নম্বর শনাক্ত করে টোল কেটে নিয়ে তাৎক্ষণিক গেট খুলে দিচ্ছে। এতে সাশ্রয় হবে কর্মঘণ্টা ও জ্বালানি খরচ। আর ইটিসি পদ্ধতিতে নগদ টোল আদায়ের পরিবর্তে গাড়ির উইন্ড শিল্ডে সংযুক্ত হবে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন ডিভাইস (আরএফআইডি) ট্যাগ। এর সঙ্গে টোল প্লাজায় স্থাপিত ইটিসি ডিভাইস ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে টোল আদায় করা শুরু হলো।
তথ্যমতে, প্রতিদিন হাজার হাজার যানবাহন পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে চলাচল করছে। আর উদ্বোধনের পর থেকে যানবাহন থেকে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে টোল আদায় করা হচ্ছে। এতে পদ্মা সেতুর দুই প্রান্তের টোল প্লাজায় যানবাহনের জট, সময় নষ্ট এবং যানজট সৃষ্টি হওয়ায় দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন যাত্রীরা। তাই ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন তথা ইটিসি চালু হওয়ার পর থেকে টোল প্লাজায় ভোগান্তি নিরসন হবে।
এ বিষয়ে পদ্মা সেতুর নির্বাহী প্রকৌশলী আবু সায়াদ জানান, ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন চালু করতে চলতি বছরের ১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে যানবাহন নিবন্ধন কার্যক্রম। পদ্মা সেতু ব্যবহারকারীরা সাতটি মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) প্রতিষ্ঠান ও ৩৬টি ব্যাংকের অ্যাপের মাধ্যমে অগ্রিম অর্থ জমা দিতে পারবেন। বিকাশ, রকেট, উপায়, নগদসহ অন্য এমএফএস প্ল্যাটফর্মগুলোও এ ব্যবস্থার আওতায় থাকছে।
আবু সায়াদ আরও জানান, এর আগে এপ্রিলে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ পূবালী ব্যাংক, যমুনা ব্যাংক, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক, নগদসহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি সই করেছে।
পদ্মা সেতু প্রকল্পের অতিরিক্ত পরিচালক শেখ ইশতিয়াক আহমেদ জানান, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রকল্পের অধীনে এবং ডিজিটাল পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম একপের সহযোগিতায় ইটিসি ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে। হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, অ্যাপ ইন্টিগ্রেশন ও এপিআই (অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস) সংযোগের কাজ ইতিমধ্যে শেষ পর্যায়ে। ইটিসি চালুর ফলে শুধু সময় নয়, অর্থনৈতিকভাবেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। দ্রুত টোল আদায় হলে সেতুর ব্যবহার বাড়বে, বাড়বে রাজস্ব আয়ও।
উল্লেখ্য, ২০২২ সালের জুনে উদ্বোধনের পর থেকে পদ্মা সেতুতে টোল আদায় হয়েছে ২ হাজার ৫৯৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১ হাজার ৭৮১ কোটি টাকা ঋণ পরিশোধ হিসেবে সরকারকে ফেরত দেওয়া হয়েছে।
