ফায়ার সার্ভিসকে জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান ডিজির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দরবার অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং প্রকৃত সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামাল। আজ বুধবার সকালে সংস্থাটির সদর দপ্তরে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে আয়োজিত দরবার অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে মহাপরিচালককে অভিবাদন জানিয়ে দরবার হস্তান্তর করেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম এ আজাদ আনোয়ার। পরে ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করেন অধিদপ্তরের ধর্মীয় শিক্ষক মুহাদ্দিস কাজী শরিফ উল্লাহ।

দরবারে মহাপরিচালক তাঁর দায়িত্বকালীন বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম ও গৃহীত পদক্ষেপ তুলে ধরেন। তিনি দেশের বিভিন্ন দুর্ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের দ্রুত সাড়া ও সফল অপারেশনাল কার্যক্রমের প্রশংসা করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানান এবং প্রতিষ্ঠানের সুনাম বজায় রাখতে সবাইকে আন্তরিকভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি সরকারের নির্দেশনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণেরও নির্দেশ দেন। এ সময় উপস্থিত ও অনলাইনে যুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মতামত শোনেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

দরবার শেষে সম্প্রতি চট্টগ্রামের রাউজানে একটি গভীর নলকূপ থেকে শিশু উদ্ধারে সফল অভিযানে অংশ নেওয়া ছয়জন সদস্যকে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন মহাপরিচালক। তাদের সনদপত্র, ‘মহাপরিচালকের প্রশংসা’ ইনসিগনিয়া ও নগদ অর্থ দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে অধিদপ্তরের পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক, ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন বিভাগের উপপরিচালক ও জেলা কর্মকর্তারা অনলাইনে যুক্ত হন। দুপুর ১টায় দরবার অনুষ্ঠান শেষ হয়।

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢাকাজেলার খবরফায়ার সার্ভিস
