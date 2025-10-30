বিচারকের আদেশ জালিয়াতির মামলায় ৪ দিনের রিমান্ডে সেরেস্তাদার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিচারকের আদেশ জালিয়াতি, ভুয়া জামিননামা তৈরির অভিযোগে ঢাকার দেউলিয়া আদালতের সেরেস্তাদার মো. খাদেমুল বাশারকে চার দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ এহসানুল ইসলাম এ নির্দেশ দেন।
বৃহস্পতিবার বিকেলে খাদেমুল বাশারকে আদালতে হাজির করে কোতোয়ালি থানা-পুলিশ। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সূত্রাপুর থানার এসআই মো. রাসেল মোল্লা পাঁচ দিন রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত চার দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শামসুজ্জামান দিপু বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
খাদেমুল বাশার আদালতের সেরেস্তাদার হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থায় সম্প্রতি বিচারকের নাম, পদবি ব্যবহার করে জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে ভুয়া আদেশনামা তৈরি করেন। জামিননামা ও রিলিজ আদেশে বিচারকের স্বাক্ষর করে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে আসামিদের জামিনে মুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। বেশ কয়েকটি ঘটনার পর বিষয়টি আদালতের নজরে আসার পর কোতোয়ালি থানায় মামলা।
গতকাল বুধবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আসামিকে সূত্রাপুর থানাধীন জনসন রোড থেকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ভুয়া জামিননামা, আদালতের আদেশসহ জাল-জালিয়াতির বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র উদ্ধার করা হয়।
রিমান্ড আবেদনে বলা হয়েছে, মো. খাদেমুল বাশার ঘটনার সঙ্গে জড়িত আছে মর্মে যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ গেছে। উক্ত আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে তিনি ঘটনার কথা স্বীকার করেন। তাঁকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে ঘটনার মূল রহস্য এবং এ পর্যন্ত কতজন আসামিকে তিনি জাল-জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে জামিনে মুক্ত করিয়েছেন, তা জানা যাবে।
ফটিকছড়ি সংবাদদাতা
চট্টগ্রাম ফটিকছড়ি উপজেলায় কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে অমিত দাশ অভি (৩৫) নামের এক যুবককে করে পুলিশ দিয়েছে এলাকাবাসী। তিনি বিদ্যুতের লাইন ঠিক করে দেওয়ার কথা বলে ঘরে ঢুকে গত বুধবার দুপুরে ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করেন বলে মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়।
বিষয়টি জানতে পেরে আজ বৃহস্পতিবার এলাকাবাসী অভিকে কৌশলে একটি আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘরে ডেকে এনে আটক রাখেন। পরে থানায় খবর দিয়ে তাঁকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়।
কিশোরীর মা বলেন, ‘ঘটনার সময় আমি ঘরে ছিলাম না। সে সুযোগে ওই যুবক আমার মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। আমি তার বিচার চাই।’
ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুর আহমদ আজকের পত্রিকা বলেন, ‘কিশোরী মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে এক নারী থানায় মামলা করেছেন। অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’
মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার বারইয়ারহাট পৌর সদরের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ধুমঘাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও এক মোটরসাইকেল আরোহী।
নিহত মোটরসাইকেল আরোহীরা হলেন জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যম সোনাপাহাড় এলাকার বাবুল মিয়ার ছেলে মো. রাসেল উদ্দিন (২৮) এবং একই এলাকার মো. শাহীন আলম (২৫)। এ ছাড়া বিএসআরএম গাড়ির চালক মো. ইউসুফ নামে একজন আহত অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ বেলা ৩টার দিকে একটি অজ্ঞাতনামা বাস ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের জোরারগঞ্জ রাস্তার মাথা এলাকায় ঢাকামুখী লাইনে চলার সময় একটি মোটরসাইকেলকে চাপ দেয়। এতে মোটরসাইকেল আরোহীরা ক্ষিপ্ত হয়ে বাসটিকে ধাওয়া দিয়ে ধুম এলাকায় ওভারটেক করার চেষ্টা করলে মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে ছিটকে পড়ে।
এতে ঘটনাস্থলেই মো. রাসেল উদ্দিন মারা যান। আহত মো. শাহীন আলম ও মো. ইউসুফকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে বারইয়ারহাট কমফোর্ট হাসপাতাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নেয়। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নেওয়ার পথে মো. শাহীন আলমের মৃত্যু হয়।
স্থানীয় সমাজকর্মী আরিফুল ইসলাম ইমন বলেন, বারইয়ারহাটের ধুমঘাট এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় শাহীন আলমকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (চমেক) নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।
তিনি আরও বলেন, নিহত মো. শাহীন আলম ছোট থাকা অবস্থায় তাঁর মা-বাবা মারা যায়। এর পর থেকে তাঁর চাচার পরিবারের বড় হন। শাহীনরা দুই ভাই ছিল। পাসপোর্ট রেডি করছে বিদেশ যাবে বলে। তার আগে বিকেলে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা যান।
জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানা-পুলিশের ওসি সরকার আব্দুল্যাহ আল মামুন বলেন, মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় একজন ঘটনাস্থলে মারা যান। আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে চমেক হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।
খুলনা প্রতিনিধি
খুলনা জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী আজ বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র বিতরণের প্রথম দিন ছিল। কিন্তু ছাপার ভুলের কথা জানিয়ে মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হয়নি।
প্রার্থীপ্রত্যাশীরা আজ সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত আইনজীবী সমিতির নির্বাচন কমিশনারের (ইসি) কক্ষে মনোনয়নপত্র নিতে গেলে তাঁদের খালি হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তফসিল অনুযায়ী আগামী ৩০ নভেম্বর সমিতির ভোট অনুষ্ঠিত হওয়া কথা রয়েছে।
নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্যানেলের সভাপতি প্রার্থী আক্তার জাহান রুকু বলেন, ‘তফসিল অনুযায়ী আজ মনোনয়নপত্র বিক্রির প্রথম দিন। এ দিন সকালে তা কিনতে প্যানেলের ১৪ জন মিলে ইসির কক্ষে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখান থেকে জানানো হয়, মনোনয়নপত্র এখনো ছাপা হয়নি। এ যেন গোড়ায় গলদ।’
আক্তার জাহান রুকু আরও বলেন, নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্যরা ইচ্ছা করে কালক্ষেপণ করছেন। তাঁরা সমিতিতে দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থায়ী হতে চান। তাঁরা নির্বাচনকে বানচাল করার চেষ্টা করছেন। নির্বাচন হবে কি না, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে।
জামায়াতে ইসলামী আইনজীবী পান্না বলেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার গত বছরও একইভাবে মনোনয়নপত্র বিক্রি না করে শেষ সময় অসুস্থতার অজুহাত দেখান। পরে এক মিনিটের সাধারণ সভায় অ্যাডহক কমিটি বর্ধিত করেন। তখন জামায়াতের আইনজীবীদের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ সভা করা হয়েছিল। এবারও সেই একই কায়দায় হাঁটছেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্যরা।
খুলনা জেলা আইনজীবী সমিতির অ্যাডহক কমিটির সদস্যসচিব নুরুল হাসান রুবা আজকের পত্রিকাকে জানান, আজ মনোনয়নপত্র বিক্রি শুরু করার কথা ছিল। কিছু প্রিন্টিংয়ে ভুল থাকার কারণে মনোনয়নপত্র ছাপা হয়নি। তবে সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী রোববার থেকে বিক্রি করা হবে।
ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
ঝিনাইদহে নদীর পানিতে ডুবে আরিয়ান (৫) ও তাসনিমা খাতুন (৬) নামের দুই শিশু মারা গেছে। আজ বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দুপুরে সদর উপজেলার কাতলামারী (কুঠিবাড়ি) গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নবগঙ্গা নদীতে গোসল করতে গিয়ে ওই দুই শিশু মারা যায়।
নিহত আরিয়ান কাতলামারী গ্রামের সোহেল হোসেনের ছেলে এবং তাসনিমা খাতুন একই গ্রামের তারা মিয়ার মেয়ে। তারা দুজন প্রতিবেশী।
নিহত শিশুদের প্রতিবেশীরা জানান, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে নবগঙ্গা নদীতে গোসল করতে নামে দুই শিশু। পানিতে নেমে দুজনই ডুবে যায়। পরে পরিবারের লোকজন না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। পরে নদীর পানিতে ভেসে থাকতে দেখে তাদের উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয় পুলিশ ক্যাম্পের এসআই জাহাঙ্গীর হোসেন খবর নিশ্চিত করে জানান, দুই শিশু একসঙ্গে নবগঙ্গা নদীতে গোসল করতে নামে। কিন্তু তারা সাঁতার না জানায় পানিতে ডুবে মারা গেছে।
ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, ‘নদীতে গোসল করতে গিয়ে দুই শিশু মারা গেছে বলে আমরা শুনেছি। সেখানে স্থানীয় কাতলামারী পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যদের পাঠানো হয়েছে।’
