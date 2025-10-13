এবার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান দখলে নেওয়ার মামলায় গ্রেপ্তার হাজি সেলিম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এবার রাজধানীর চকবাজারের একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান দখলের অভিযোগে করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে সাবেক সংসদ সদস্য হাজি সেলিমকে। আজ সোমবার (১৩ অক্টোবর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমান গ্রেপ্তার দেখানোর এ নির্দেশ দেন।
হাজি সেলিমকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। চকবাজার থানা এলাকায় ‘দীন অ্যান্ড সন্স’ নামে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান দখল ও ভাঙচুর করে সেখানে ‘মোহাম্মদিয়া টাওয়ার’ নির্মাণের অভিযোগে করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন মামলার বাদী মনিরুল ইসলাম। শুনানি শেষে আদালত গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন। পরে হাজি সেলিমকে আবার কারাগারে ফেরত পাঠানো হয়।
হাজি সেলিমের আইনজীবী শ্রী প্রাণ নাথ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
এর আগে চলতি বছরের ২৮ আগস্ট লালবাগ থানার পোস্তা এলাকার বাসিন্দা মনিরুল ইসলাম বাদী হয়ে আদালতে এ মামলা করেন।
মামলায় ২০২০ সালের আগস্টে বাদীর মালিকানাধীন ‘দীন অ্যান্ড সন্স’ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান দখলে নিয়ে তা ভেঙে ‘মোহাম্মদিয়া টাওয়ার’ নির্মাণের অভিযোগ আনা হয়।
উল্লেখ্য, গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর ১ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে রাজধানীর বংশালের একটি বাসা থেকে হাজি সেলিমকে আটক করে পুলিশ। এরপর বিভিন্ন মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।
এবার রাজধানীর চকবাজারের একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান দখলের অভিযোগে করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে সাবেক সংসদ সদস্য হাজি সেলিমকে। আজ সোমবার (১৩ অক্টোবর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমান গ্রেপ্তার দেখানোর এ নির্দেশ দেন।
হাজি সেলিমকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। চকবাজার থানা এলাকায় ‘দীন অ্যান্ড সন্স’ নামে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান দখল ও ভাঙচুর করে সেখানে ‘মোহাম্মদিয়া টাওয়ার’ নির্মাণের অভিযোগে করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন মামলার বাদী মনিরুল ইসলাম। শুনানি শেষে আদালত গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন। পরে হাজি সেলিমকে আবার কারাগারে ফেরত পাঠানো হয়।
হাজি সেলিমের আইনজীবী শ্রী প্রাণ নাথ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
এর আগে চলতি বছরের ২৮ আগস্ট লালবাগ থানার পোস্তা এলাকার বাসিন্দা মনিরুল ইসলাম বাদী হয়ে আদালতে এ মামলা করেন।
মামলায় ২০২০ সালের আগস্টে বাদীর মালিকানাধীন ‘দীন অ্যান্ড সন্স’ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান দখলে নিয়ে তা ভেঙে ‘মোহাম্মদিয়া টাওয়ার’ নির্মাণের অভিযোগ আনা হয়।
উল্লেখ্য, গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর ১ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে রাজধানীর বংশালের একটি বাসা থেকে হাজি সেলিমকে আটক করে পুলিশ। এরপর বিভিন্ন মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।
নারায়ণগঞ্জে র্যাব ও জেলা প্রশাসনের যৌথ অভিযানে নারীসহ ১৫ দালালকে আটক করা হয়েছে। এ সময় তাঁদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়। আজ সোমবার (১৩ অক্টোবর) দুপুরে শহরের খানপুর এলাকায় ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে এই অভিযান পরিচালনা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।২ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের ভালুকায় সেপ্টেম্বর মাসের বেতনসহ ১০ দফা দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেছেন শ্রমিকেরা। আজ সোমবার সকালে কাঁঠালী বাগরাপাড়া এলাকায় এক ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন শেফার্ড গ্রুপের কারখানার শ্রমিকেরা। মহাসড়কের উভয় পাশে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন যানচালক ও যাত্রীরা।১০ মিনিট আগে
নেত্রকোনার দুর্গাপুরে কলেজছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে মোহাম্মদ আলী (৬০) নামের এক কবিরাজের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহমুদুল হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।১২ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় বাস-অটোরিকশার সংঘর্ষে এক দম্পতি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় এক শিশুসহ আরও চারজন আহত হয়েছে। আজ সোমবার (১৩ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের আনারপুরা বাসস্ট্যান্ডসংলগ্ন ইউটার্নে এ ঘটনা ঘটে।১৭ মিনিট আগে