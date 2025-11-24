Ajker Patrika

গজারিয়ায় জনতার হাতে এক ডাকাত সদস্য আটক, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
আটক ডাকাত দলের সদস্য রবিনকে বেঁধে রাখা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
আটক ডাকাত দলের সদস্য রবিনকে বেঁধে রাখা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার গুয়াগাছিয়া ইউনিয়নের ভাসারচর গ্রামে ডাকাতি করতে গিয়ে জনতার হাতে ধরা পড়েছে ডাকাত দলের এক সদস্য। এ সময় ডাকাত দলের অন্য পাঁচ সদস্য কৌশলে পালিয়ে যায়। পরে ডাকাতদের ফেলে যাওয়া ট্রলার থেকে একটি ওয়ান শুটারগান, ১৬টি গুলি, একটি চায়নিজ কুড়াল এবং একটি পিস্তলসদৃশ লাইটার উদ্ধার করা হয়েছে।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) বেলা ১১টায় এ ঘটনা ঘটে। আটক ডাকাতের নাম রবিন (৩০)। তিনি চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার বেলতলি এলাকার চান মিয়ার ছেলে এবং স্থানীয় জিতু রাঢ়ী গ্রুপের সক্রিয় সদস্য।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে ৬ সদস্যের একটি ডাকাত দল ট্রলারে ভাসারচর গ্রামে ঢুকে ডাকাতির চেষ্টা করে। গ্রামের মানুষ বিষয়টি বুঝতে পেরে মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিলে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এ সময় পাঁচ ডাকাত পালিয়ে গেলেও নদীতে কচুরিপানায় আটকে যায় রবিন। এ সময় জনতা তাকে ধরে ফেলে।

আটক ডাকাতকে জনতা একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিত্যক্ত ভবনে বেঁধে রাখে। খবর পেয়ে গজারিয়া থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে হেফাজতে নেয়।

আফরোজা বেগম নামের এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, ডাকাত দলে ছয়জন ছিল। একজন নদীতে কচুরিপানায় আটকে গেলে জনগণ তাকে আটক করে। এই দলের বাকি সদস্যদের আটক করা গেলে আরও অস্ত্র-গোলাবারুদ পাওয়া যাবে।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশের উপপরিদর্শক মাজহারুল ইসলাম জানান, স্থানীয়রা যে অস্ত্রগুলো উদ্ধার করেছেন তার মধ্যে রয়েছে একটি ওয়ান শুটারগান, ১৬টি গুলি, একটি চায়নিজ কুড়াল ও একটি পিস্তলসাদৃশ লাইটার।

আটক ডাকাত রবিন নিজেকে শ্রমজীবী দাবি করে বলেন, ‘আমি জিতু রাঢ়ীর বাড়িতে একদিন আগে এসেছিলাম এবং জিতু রাঢ়ীর কয়েকজন আত্মীয়ের সঙ্গে নদীতে ঘুরতে বের হয়েছিলাম। পুলিশের ট্রলার দেখে তারা পালিয়ে ভাসারচর গ্রামে এসে ওঠে। উদ্ধার করা অস্ত্রের ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। ট্রলারে থাকা জিতু রাঢ়ীর আত্মীয়স্বজনেরা এসব বিষয়ে ভালো বলতে পারবে।’

এ বিষয়ে গজারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আনোয়ার আলম আজাদ বলেন, ‘ঘটনাস্থল থেকে একটি পাইপগান, একটি পিস্তল, একটি চায়নিজ কুড়াল ও ১৬টি গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। পালিয়ে যাওয়া ডাকাতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে আমাদের অভিযান চলছে।’

মুন্সিগঞ্জডাকাতিগ্রামঢাকা বিভাগইউনিয়ন পরিষদগজারিয়াভাসানচর
জামায়াতের সঙ্গে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি: আলতাফ

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
পটুয়াখালীতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা
পটুয়াখালীতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতের নেতাদের সঙ্গে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন বলে মন্তব্য করেছেন পটুয়াখালী-১ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও দলের কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী। আজ সোমবার পটুয়াখালীর সুরাইয়া ভবনে নিজ বাসায় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেন, নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দর করতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে জামায়াতের প্রার্থী অ্যাডভোকেট নাজমুল আহসানের দলের সভাপতি ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে আমি সাড়ে পাঁচ মাস জেলে ছিলাম। সাড়ে পাঁচ মাস তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েছি। তিনি অত্যন্ত ভালো মানুষ, জ্ঞানী ব্যক্তি এবং দক্ষ চিকিৎসক।’

আলতাফ হোসেন চৌধুরী আরও বলেন, ‘জামায়াতের নায়েবে আমির তাহের ভাইয়ের সঙ্গে আমি ৯ মাস জেলে ছিলাম। আমরা জেলের পার্টনার, জেলের বন্ধু। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ। আবার তাঁদের সেক্রেটারি পরওয়ার ভাইয়ের সঙ্গে পাশাপাশি রুমে ছিলাম। তিনিও খুব জ্ঞানী ও ভদ্র মানুষ।’

জামায়াতের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়ে আলতাফ হোসেন বলেন, ‘জামায়াতের প্রতি আমার ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। তাদের সঙ্গে কাজ করতে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। এখানের প্রার্থী (ক্যান্ডিডেট) নাজমুল সাহেবও আমার বন্ধু। গতকালও তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। নির্বাচন হলে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বন্ধু হিসেবেই থাকবেন।’

এ সময় পটুয়াখালী জেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক তৌফিক আলী খান কবিরসহ জেলা-উপজেলার নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পটুয়াখালী-১ আসনে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, গণঅধিকার পরিষদ, এবি পার্টি, এনসিপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীরা শান্তিপূর্ণভাবে গণসংযোগ ও প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

পটুয়াখালীবিএনপিজামায়াতবরিশাল বিভাগপটুয়াখালী সদরজেলার খবরজামায়াতে ইসলামী
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হলে আগুন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯: ০২
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হলে আগুন লেগেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হলে আগুন লেগেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বিজয় একাত্তর হলের এক্সটেনশন ভবনে আগুন লেগেছে। আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা ১৩ মিনিটের দিকে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। এর কিছুক্ষণের মধ্যে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে ফায়ার সার্ভিস। ছবি: আজকের পত্রিকা
আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে ফায়ার সার্ভিস। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাশে থাকা একটি দোকানের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ে এই আগুনের সূত্রপাত হয় বলে প্রাথমিকভাবে জানা যায়।

বিজয় একাত্তর হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. স ম আলী রেজা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘হলের পাশের দোকানের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকে এই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে জেনেছি। পরে বিস্তারিত জানা যাবে।’

প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষার্থীরা জানান, সন্ধ্যায় হঠাৎ করেই হলের এক্সটেনশন থেকে বিকট শব্দ শোনা যায় এবং এরপরই আগুন ও ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঢাবিআগুনঢাকা বিভাগঢাকা
সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের স্ত্রীর আয়কর নথি জব্দের আদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের স্ত্রী লুৎফুল তাহমিনা খানের আয়কর নথি জব্দের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই আদেশ দেওয়া হয় বলে জানান সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন। দুদকের উপপরিচালক ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন তাঁর অবৈধ সম্পদ অর্জনের আয়কর নথি জব্দ চেয়ে আবেদন করেন।

আবেদনে বলা হয়েছে, আসামি লুৎফুল তাহমিনা খান ১৫ কোটি ৪৬ লাখ ৯৪ হাজার ৫৯১ টাকা জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনপূর্বক ভোগদখলে রেখেছেন। আসামি লুৎফুল তাহমিদা খান প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় নিজ ও তাঁর আংশিক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে ১০টি ব্যাংক হিসাবে জ্ঞাত আয়ের উৎসবহির্ভূত ৪৩ কোটি ৭৭ লাখ ৭৪৫ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করেন। এই অর্থের স্থানান্তর, হস্তান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। এই অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে মামলা করেছে দুদক।

মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাঁর সব আয়কর রিটার্নসহ সংযুক্ত রেকর্ডপত্র জব্দ করে পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল গত বছর গণ-অভ্যুত্থানের মুখে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর থেকে পলাতক রয়েছেন। ১৭ নভেম্বর মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদুর্নীতিদুদকদুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)
চকরিয়ায় রেললাইনে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির লাশ

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় রেললাইন থেকে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে রেলওয়ে পুলিশ। আজ সোমবার সকালে উপজেলার হারবাং ইউনিয়নের নতুনবাজার এলাকা থেকে তাঁর লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত ব্যক্তির নাম-পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে রেলওয়ে পুলিশ।

এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন হারবাং রেলওয়ে স্টেশনের ইনচার্জ রশিদুল ইসলাম। তিনি জানান, হারবাং নতুনবাজার এলাকায় রেললাইনে এক ব্যক্তির লাশ পড়ে আছে—এমন তথ্য ফেসবুক ও স্থানীয় লোকজনের মাধ্যমে জানতে পারেন তাঁরা। বিষয়টি রেলওয়ে পুলিশকে জানানো হয়। এরপর রেলওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

রশিদুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ট্রেনে কাটা পড়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। কক্সবাজার আইকনিক রেলস্টেশন থেকে গতকাল রোববার রাতে ছেড়ে আসা সৈকত এক্সপ্রেস সাড়ে ৯টায় হারবাং স্টেশন অতিক্রম করে। রাতে রেললাইনে মানুষের চলাচল নেই। সকালে স্থানীয় লোকজন ওই ব্যক্তির লাশ দেখতে পান।

কক্সবাজার রেলওয়ে পুলিশের পরিদর্শক মোহাম্মদ শাহ জালাল বলেন, ‘মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহত ব্যক্তির একটি পা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাঁর হাত, মাথা ও বুকে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পরিচয় না পেলে সেবা সংস্থা আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের মাধ্যমে লাশটি দাফনের ব্যবস্থা করা হবে।

কক্সবাজারচকরিয়াপুলিশরেলওয়ে পুলিশনিহতরেললাইনলাশ
